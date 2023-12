Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie exposé. Fot. Pawel Wodzynski / East News

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w poniedziałek 11 grudnia wreszcie dojdzie do pełnego odzwierciedlenia w rzeczywistości wyników ostatnich wyborów parlamentarnych.

Po wygłoszeniu exposé i złożeniu wniosku o wotum zaufania zakończy się misja tworzenia rządu, którą – wbrew sejmowej arytmetyce – prezydent Andrzej Duda postanowił powierzyć Mateuszowi Morawieckiemu.

Kilka godzin później w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego nowego premiera powinien wybrać Sejm. Nie jest tajemnicą, że nowym prezesem Rady Ministrów zostanie Donald Tusk.

Przez wiele tygodni po 15 października Morawiecki i spółka przekonywali jednak, że to oni mają większość w nowym parlamencie. Tym, którzy politykom Prawa i Sprawiedliwości uwierzyli, ustępujący premier ostatni promyczek nadziei na chwilę dał jeszcze na początku swojego exposé:

W tym miejscu chciałbym powiedzieć państwu coś osobistego: urząd można sprawować dłuższą lub krótszą chwilę, ale służba Polsce to zobowiązanie na zawsze. Urząd to zaszczyt, Polska to miłość. Dlatego jestem pewien, że projekt, który zamierzam przedstawić, musi wygrać i wygra...

Mateusz Morawiecki

podczas wygłaszania exposé w Sejmie