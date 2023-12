To będzie sytuacja bez precedensu! Wszystko co musisz wiedzieć przed poniedziałkiem w Sejmie

Katarzyna Florencka

W poniedziałek czeka nas pierwsze takie widowisko po 1989 roku: jednego dnia w Sejmie pojawi się aż dwóch premierów. Choć zakończenie tej historii zdaje się przesądzone – i jest to mianowanie Donalda Tuska na szefa Rady Ministrów – to bez wątpienia czeka nas gorący polityczny dzień. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, co dokładnie wydarzy się w Sejmie 11 grudnia.