Metropolita krakowski podczas ostatniej homilii w Zembrzycach (woj. małopolskie) dość obszernie wypowiedział się na temat powrotu finansowania in vitro z budżetu państwa. Duchowny wspomniał m.in. o wątpliwej moralności tej metody.

Przedstawiciel kościoła w dość kontrowersyjnych słowach wypowiedział się o metodzie in vitro Fot. Jan Graczynski/East News

Duchowny poprowadził mszę w Zembrzycach z okazji 89. urodzin śp. prof. Stanisława Grygiela - filozofa, ucznia i współpracownika św. Jana Pawła II. Podczas wydarzenia nie zabrakło głośnego ostatnio tematu in vitro, któremu kościół otwarcie się sprzeciwia.

Zdaniem abp. Jędraszewskiego metoda nie rozwiązuje problemu niepłodności, ale go obchodzi, choć kościół mimo wszystko obdarza każde życie poczęte w ten sposób "pełnym szacunkiem i miłością" .

– W życiu małżeńskim i rodzicielskim miłość musi znaleźć odblask, a nie może być zastępowana przez różnego rodzaju technologie. Człowiek nie jest produktem, człowiek jest owocem miłości małżeńskiej – powiedział metropolita krakowski.

Problem natury moralnej

Arcybiskup w swoim kazaniu zwrócił również uwagę na pewne wątpliwości natury moralnej, które wynikają z laboratoryjnej procedury, stosowanej podczas zabiegu in vitro.

– Słowo selekcja budzi tu jak najgorsze skojarzenia. Jak może się czuć ktoś, kto się narodzi i będzie miał świadomość, że istnieje dzięki temu, że ileś innych embrionów przestało istnieć? – zapytał abp Jędraszewski.

Według Jędraszewskiego, państwo powinno starać się o leczenie niepłodności ze środków państwowych, zamiast decydować się na zastępowanie tego rozwiązania narzędziami wątpliwymi etycznie.

– Leczyć, a nie zastępować metodami, które są z punktu widzenia moralności czymś niedobrym, czymś złym – mówił, dodając, że istnieją takie metody jak naprotechnologia, które nie zawsze są skuteczne, ale zapewniają poszanowanie godności rodziców i samego dziecka.

Wsparcie in vitro z budżetu państwa

Przypomnijmy, że w piątek, 8 grudnia br., senat przegłosował nowelizację ustawy zakładającą finansowanie programu in vitro z budżetu państwa. Za przyjęciem projektu było 59 senatorów. Przeciw zagłosowało 23 senatorów, a 3 wstrzymało się od głosu.

"Ustawa o refundacji in vitro z budżetu państwa przyjęta przez Senat. Bardzo się cieszę, że to jedna z pierwszych ustaw w nowej kadencji. Dziękuję wszystkim, którzy poparli ten obywatelski projekt. Piękny dzień!" – napisała na platformie X marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Projekt ustawy precyzuje minimalną kwotę środków z budżetu państwa, która co roku powinna być wydzielona na wdrożenie tego programu politycznego – nie mniej niż 500 mln zł. Ustawa przewiduje finansowanie procedur in vitro oraz zapewnienie pełnego dostępu do bezpłatnych badań prenatalnych przez państwo.