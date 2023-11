Morawiecki chwalił w Sejmie "otwartość" PiS. Reakcja dziennikarza jest hitem

Mateusz Morawiecki przekonywał w środę w Sejmie, że zawsze optował za procedurą in vitro, zaś PiS jest partią otwartą na różne poglądy. Kamery uchwyciły reakcję jednego z dziennikarzy na te słowa – szybko stała się ona hitem sieci.

Mateusz Morawiecki przekonywał w Sejmie, że jest zwolennikiem in vitro Fot. Piotr Molecki/East News

W środę po południu Sejm oficjalnie uchwalił obywatelski projekt ustawy przywracającej refundację procedury in vitro z budżetu państwa. Tym samym posłowie cofnęli jedną z pierwszych decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 roku partia Jarosława Kaczyńskiego zakończyła bowiem program in vitro z czasów rządów Platformy Obywatelskiej.

Morawiecki o in vitro. Reakcja dziennikarza jest hitem

Jeszcze przed głosowaniem premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z mediami mówił, że będzie głosował za przywróceniem finansowania in vitro z budżetu państwa.

– Ja akurat osobiście za tym zawsze optowałem. Znam wiele par, które też z tej procedury korzystają. Wiem, jak bardzo ważne jest to, aby realizować wszystkie możliwe środki po to, aby potomstwo mogło się pojawić – mówił.

Następnie premier zaczął... zachwalać swoją partię, która kilka lat wcześniej drogę do finansowania in vitro zamknęła.

– Proszę popatrzeć, że jesteśmy partią bardzo otwartą, takim ugrupowaniem, które dopuszcza takie poglądy, taką wrażliwość. Ja rozumiem też ludzi, którzy mają odmienną wrażliwość w tej kwestii, ale ja akurat jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, aby na zasadzie dobrowolności stosować różne metody, które mogą służyć temu, aby potomstwo się pojawiło – przekonywał Morawiecki.

Podczas tej wypowiedzi kamera telewizyjna cały czas pokazywała dziennikarza RMF FM Rocha Kowalskiego. Jak się okazało, reakcja reportera na słowa premiera była dość wymowna:

Program in vitro ze wsparciem państwa

– Dzisiaj rozpiera mnie duma i mówię to jako ojciec chrzestny dziecka poczętego metodą in vitro. Dzisiaj każdy na tej sali, kto zagłosuje za wprowadzeniem w życie tego zacnego projektu, będzie również swego rodzaju rodzicem chrzestnym dla wielu poczętych nowych generacji pokoleń Polaków – powiedział w trakcie debaty Witold Zembaczyński z KO.

Przypomnijmy, w umowie koalicyjnej zawartej przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Nową Lewicę zobowiązano się do wsparcia par planujących rodzicielstwo. Chodzi o finansowanie procedur in vitro oraz zapewnienie pełnego dostępu do bezpłatnych badań prenatalnych przez państwo.

Koalicjanci zadeklarowali także wprowadzenie "nowoczesnych standardów" w opiece okołoporodowej oraz dostęp do bezpłatnego znieczulenia. Projekt ustawy precyzuje minimalną kwotę środków z budżetu państwa, która co roku powinna być wydzielona na wdrożenie tego programu politycznego – nie mniej niż 500 mln zł.