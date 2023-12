Hajto powalczy w oktagonie z... innym starym piłkarzem. "To jest walka wieczoru?"

Na gali Clout MMA 3 Tomasz Hajto będzie walczył z Jakubem Wawrzyniakiem. Dwóch byłych piłkarzy reprezentacji Polski zmierzy się w oktagonie w walce w nieco innej formule, a ich starcie ma być "walką wieczoru". Internauci nie są jednak pod wrażeniem.

Tomasz Hajto po raz drugi stanie w oktagonie Fot. Jan Graczyński/East News

Trzecia gala Clout MMA odbędzie się 29 grudnia w Warszawie. Już pod koniec listopada dziennikarze "Super Expressu" dotarli do nieoficjalnych informacji, że do oktagonu wróci Tomasz Hajto, był piłkarz i kontrowersyjny piłkarski komentator.

Z kolej jego przeciwnikiem miał być Jakub Wawrzyniak, były piłkarz między innymi Legii Warszawa i Lechii Gdańsk, dla którego byłby to debiut. Popularny "Wawrzyn" był już widywany na galach walk celebrytów, a teraz sam miałby stanąć w oktagonie.

Tomasz Hajto i Jakub Wawrzyniak przeciwnikami na Clout MMA 3

W poniedziałek organizatorzy w końcu podali oficjalny komunikat i okazało się, że "Super Express" miał rację: Tomasz Hajto i Jakub Wawrzyniak, byli reprezentanci Polski w piłce nożnej, zmierzą się ze sobą w oktagonie na Clout MMA 3. Ich starcie ma być walką wieczoru.

"Ho, ho, ho! Święty Mikołaj przyleciał z prezentami nieco wcześniej. To będzie przepotężny main event. Dwóch wybitnych piłkarzy, którzy zmierzą się w klatce. Dwóch reprezentantów Polski, łącznie ponad 100 meczów w kadrze, sukcesy w CV… W piątek, 29 grudnia przekonamy się, kto jest lepszy w sportach walki!" – czytamy na X (dawniej Twitterze).

"Gianni ma już za sobą debiut w Clout MMA. Czy jego doświadczenie pomoże mu w walce z debiutującym Wawrzyniakiem? Kuba cienki nie jest. I zrobi wszystko, by udowodnić to w klatce. K-1, małe rękawice, 3x3 minuty. Szykujcie się na ostrą bitkę" – dodali organizatorzy.

Walka będzie więc w nieco innej formule, co skomentował już Hajto. – Będziemy walczyć nie w formule MMA, a K1, czyli tylko w stójce. Będzie więcej kopania i ciosów, dlatego muszę poszerzyć swój wachlarz ćwiczeń w treningu – mówił były piłkarz w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty. – Każdy szuka adrenaliny, treningu, nowych wyzwań. Jesteśmy z Kubą z tej samej dziedziny, więc chyba fajnie wyszło – dodał.

Internauci krytykują walkę Tomasza Hajty i Jakuba Wawrzyniaka

Przypomnijmy, że jednym z właścicieli organizacji Clout MMA jest były piłkarz reprezentacji Sławomir Peszko, a Hajto ostatnio mocno zaangażował się w promowanie tej inicjatywy. Były piłkarz swoją pierwszą walkę freakfightową stoczył 5 sierpnia podczas gali Clout MMA 1. Jego przeciwnikiem był emerytowany siatkarz Zbigniew Bartman. Walka zakończyła się właśnie jego zwycięstwem: Bartman pokonał Hajtę duszeniem zza pleców w drugiej rundzie.

Jak na walkę Hajty z Wawrzyniakiem zareagowali internauci? W komentarzach na X nie brakuje krytycznych komentarzy i... drwin.

"To jest walka wieczoru? Przecież ten pojedynek nie wzbudza u ludzi żadnych emocji, a Wy w dodatku wybraliście to, jako starcie promujące galę? Przecież to powinno otwierać kartę", "A wy znowu zaczynacie pajacować, skończcie to", "Jeżeli to jest prezent, to chyba byliśmy niegrzeczni w tym roku", "Zdjęcie dwóch striptizerów na plakacie przed ich świątecznym występem", "Wybitnymi piłkarzami byli Ronaldinho, Zidane czy Iniesta, a nie Wawrzyniak albo Hajto" – piszą ludzie.