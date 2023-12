Tusk stawia sprawę jasno. Skomentował incydent z "niemieckim agentem"

Jarosław Kaczyński po objęcia w poniedziałek władzy przez Donalda Tuska wszedł na mównicę w Sejmie i wypalił: – Pan jest niemieckim agentem. Po prostu niemieckim agentem. Nowy premier Donald Tusk późnym wieczorem w poniedziałek skomentował wymownie tę wypowiedź prezesa PiS.

Nowy premier Donald Tusk. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Tusk komentuje incydent z Kaczyńskim w Sejmie

– Jestem przekonany, widziałem to zresztą po minach posłów i posłanek PiS, ale to jest jego problem. Pokazał, co naprawdę mu w głowie siedzi – powiedział dziennikarzom Donald Tusk w Sejmie, pytany o to bulwersujące wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego.

W jego ocenie prezes PiS tym incydentem pokazał wszystkim dobitnie, dlaczego jego partia nie może rządzić.

Przypomnijmy: w swoim pierwszym wystąpieniu od razu zaczął odpierać ataki ostatnich lat i tygodni. Zwrócił się też do samego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Kaczyński zaatakował Tuska chwilę po głosowaniu

– I ostatnie zdanie, jeśli pozwolicie. Jestem to winny i dedykuję to panu prezesowi. Bo jestem to winny obu moim dziadkom. Dzisiaj też słyszałem te "do Berlina", "für Deutschland". Każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele, wiele lat temu przez Jacka Kurskiego – powiedział Donald Tusk w Sejmie.

I dodał: – Kiedy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński do mnie publicznie powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział jak Kurski, po tym co zrobił.

Kilka minut później na mównicę wszedł Jarosław Kaczyński. – Jest taki tryb, jak ktoś kogoś obraża. Ja nie wiem, kim byli pana dziadkowie. Ale wiem jedno. Pan jest niemieckim agentem. Po prostu niemieckim agentem – powiedział.

O co chodzi ze słynnym "für Deutschland"?

Przypomnijmy, że słowa "für Deutschland" Tusk wypowiedział na początku 2021 roku. Padły one w filmie, przygotowanym z okazji zjazdu Unii Chrześcijańsko – Demokratycznej (CDU).

Tusk gratulował partii osiągnięć na arenie międzynarodowej. Od tej pory fragment tego filmu był wielokrotnie przytaczany w materiałach "Wiadomości" TVP, aby pokreślić rzekomy związek byłego premiera Polski z Niemcami i pokazać go w negatywnym świetle.

Tusk we wtorek wygłosi exposé

To się wkrótce zmieni i telewizja publiczna będzie musiała zaniechać tych irracjonalnych ataków. Tusk jest już oficjalnie premierem, a we wtorek wygłosi exposé. Z harmonogramu na stronie Sejmu wynika, że czas na exposé nowego premiera i głosowanie nad wotum zaufania dla jego osoby przewidziano pomiędzy godz. 10:00 – 16:00.

"Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania oraz składu Rady Ministrów wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła)" – brzmi treść tego punktu w porządku obrad.

