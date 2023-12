Donald Tusk został wybrany na urząd szefa Prezesa Rady Ministrów większością 248 głosów. Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda przez ponad dwa miesiące przeciągali ten proces. Już we wtorek nad ranem odbędzie się exposé nowego premiera.

Donald Tusk właśnie został premierem. Powstaje nowy rząd. Fot. Sejm / Screen

Donald Tusk właśnie został premierem! Powstaje nowy rząd

Pod wnioskiem o wotum zaufania dla Donalda Tuska podpisało się 248 posłów. Tylu też zagłosowało za kandydaturą szefa Platformy Obywatelskiej na urząd Prezesa Rady Ministrów.

Polityka poparły kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Przeciw było 201 posłów. To parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, koła Kukiz'15 i Konfederacji.

W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie: Adam Andruszkiewicz, Jan Krzysztof Ardanowski, Grzegorz Gaża, Agnieszka Ścigaj, Szymon Szynkowski vel Sęk, Zbigniew Ziobro, Marek Ast, Grzegorz Matusiak, Krzysztof Lipiec i Krzysztof Bosak.

Tuż po ogłoszeniu wyników głosowania na sali rozległy się gromkie brawa. Politycy nowej większości na stojąco oklaskiwali premiera, skandując "Donald Tusk".

– Po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój – tak kandydaturę Donalda Tuska na premiera zaczął prezentować Borys Budka. – To nie tylko wniosek moich koleżanek i kolegów. To wniosek ponad 11 mln Polek i Polaków, którzy wybrali prawdziwie dobrą zmianę – dodał.

Co z rządem Donalda Tuska?

Co teraz z rządem Donalda Tuska? Jak już pisaliśmy w naTemat, nie udało się wyłonić rządu w pierwszym kroku konstytucyjnym. Mateusz Morawiecki nie zbudował większości w postaci 231 szabel, które umożliwiłyby ukonstytuowanie gabinetu.

Wtedy Szymon Hołownia zarządził przerwę celem uruchomienia tzw. drugiego kroku konstytucyjnego. W tym czasie specjalna delegacja przyniosła szefowi Polski 2050 listy poparcia pod kandydaturą Tuska.

Wówczas ruszyła debata, w ramach której przewidziano 10-minutowe oświadczenia klubów i 5-minutowe wystąpienie koła poselskiego.

Obecnie Donald Tusk spotka się z Andrzejem Dudą w Sejmie, by omówić i wyznaczyć datę zaprzysiężenia rządu większości demokratycznej. A już 12 grudnia, o godzinie 10 nowy premier wygłosi expose, by przedstawić swój program działania.

Wtedy znów dojdzie do debaty, gdzie kluby otrzymają 10 minut na wygłoszenie oświadczenia, a koło 5 minut.

Zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska

Ostatnim etapem będzie już tylko zaprzysiężenie w Pałacu Namiestnikowskim. W rozmowie na antenie RMF FM powiedział o tym prezydencki minister Marcin Mastalerek.

– Jeśli dziś premier Morawiecki nie uzyska wotum zaufania, a wiele na to wskazuje, to chyba około godziny 20 będzie głosowany kandydat na premiera Donalda Tuska i wieczorem w Sejmie będzie prezydent i Donalda Tuska zaprosi do sejmowego gabinetu prezydenta RP, żeby ustalić termin – stwierdził.

Najprawdopodobniej zaprzysiężenie nowego rządu będzie miało miejsce 13 grudnia. Ten termin sygnalizowano od kilku dni. Podczas konferencji prasowej powiedział o tym Szymon Hołownia.

– Andrzej Duda jest zdecydowany, żeby nie przedłużać procedury związanej z powoływaniem rządu. Prawdopodobnie będzie to wcześnie rano. Będzie też miało miejsce spotkania Dudy z Tuskiem i to już oni są gospodarzami tego procesu – wyjaśnił.

Oto skład rządu Donalda Tuska

Przypomnijmy, że wicepremierami w nowym rządzie Donalda Tuska zostali Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL i Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Przedstawiciel ludowców otrzymał tekę ministra obrony narodowej, a polityk Lewicy został ministrem cyfryzacji.

A oto pozostali członkowie Rady Ministrów: