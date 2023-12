Kasia Tusk po tym, jak jej tata został premierem, dodała wymowną relację w mediach społecznościowych. Przy fragmencie filmu "To właśnie miłość" oznaczyła profil Donalda Tuska. Porównała ojca do Hugh Granta.

Kasia Tusk zareagowała na to, że jej ojciec został premierem. Fot. Piotr Hukalo/East News

11 grudnia 2023 roku zapisze się w historii Polski jako dzień, w którym po ośmiu latach zakończyły się rządy PiS. Po nieudanej misji "dwutygodniowego" rządu Mateusza Morawieckiego, w drugim konstytucyjnym kroku Sejm wyznaczył na premiera Donalda Tuska. "Za" liderem PO opowiedziało się 248 posłów, przeciw było 201.

Także wśród osób, które nie są związane z polityką, na profilach w mediach społecznościowych pojawiały się, nawiązujące do tych wydarzeń, publikacje.

Kasia Tusk zareagowała na wybór ojca na premiera

Make Life Easier – tak nazywa się konto, które na Instagramie prowadzi córka Donalda Tuska. Jeszcze tego samego dnia, w którym jej tata został premierem, wrzuciła nową publikację.

Był to fragment kultowego świątecznego filmu "To właśnie miłość" z 2003 roku, w którym jedną z głównych ról zagrał Hugh Grant. Aktor wcielił się tam w postać ekstrawaganckiego premiera Wielkiej Brytanii.

Kasia Tusk oznaczyła profil ojca i dodała emotkę klauna i serduszka. "Dziś jest dobry dzień, aby obejrzeć ten film. A dokładniej tę scenę. Z dedykacją dla pewnego premiera, który tańczy równie dobrze" – napisała.

Przypomnijmy, że o swoich bliskich powiedział też sam Donald Tusk. Tuż po głosowaniu na nowego premiera zabrał głos na sali plenarnej.

– Małgosiu, Kasiu, Michale, mamo. Przeze mnie polityka znowu wdarła się w wasze życie. Inaczej nie mogłem, musiałem wrócić, ale dziękuję też za waszą cierpliwość – powiedział.

Potem jego wystąpienie nabrało tempa. Tusk zwrócił się prosto do Kaczyńskiego i wspomniał o swoich dziadkach.

– (...) Jestem to winny obu moim dziadkom. Dedykuję to panu prezesowi, słyszałem "do Berlina", "für Deutschland". Tę płytę nagrał Jacek Kurski. Twój brat powiedział do mnie publicznie, że świat nie widział takiego łajdaka jak Kurski, po tym, co zrobił. (...) Dlatego chciałem to zwycięstwo dedykować obu moim dziadkom – oświadczył.