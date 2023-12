Mocne słowa z Episkopatu po skandalu z Braunem i gaśnicą. "Jest mi wstyd"

"Jest mi wstyd i przepraszam całą społeczność Żydów w Polsce" – napisał w oświadczeniu kardynał Grzegorz Ryś, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. To jego odpowiedź na skandal z Grzegorzem Braunem w Sejmie. Poseł Konfederacji odpalił w holu gaśnicę i zgasił świece chanukowe.

Grzegorz Braun odpalił gaśnicę w Sejmie. Kard. Grzegorz Ryś: "Jest mi wstyd" Fot. Grzegorz GALAZKA / East News

Braun odpalił gaśnicę w Sejmie. Kard. Ryś: "Jest mi wstyd"

"W związku z wydarzeniem w Sejmie, którego dopuścił się pan poseł Grzegorz Braun, gasząc świece chanukowe i oświadczając, że nie jest mu wstyd za to, co zrobił, oświadczam, że jest mi wstyd i przepraszam całą społeczność Żydów w Polsce" – czytamy w oświadczeniu kard. Grzegorza Rysia, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, poseł Grzegorz Braun z Konfederacji we wtorek po południu sparaliżował Sejm na kilkadziesiąt minut. Wszystko przez to, że postanowił odpalić gaśnicę w holu i zgasić świece chanukowe. Chanuka to jedno z ważniejszych świąt obchodzonych przez Żydów.

Braun został po tym incydencie wykluczony z dalszych obrad Sejmu. Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział też, że w tej sprawie zostanie złożony wniosek do prokuratury. – Panie pośle Braun, na podstawie regulaminu Sejmu stwierdzam, że w rażący sposób naruszył pan spokój lub porządek. W związku z tym zbierze się prezydium Sejmu, które zdecyduje o możliwym ukaraniu pana – poinformował Hołownia.

Piotr Zgorzelski: "Bandyta"

W związku z tymi skandalicznymi wydarzeniami krótki briefing prasowy zorganizowali członkowie Prezydium Sejmu. Wicemarszałek Piotr Zgorzelski nie zamierzał gryźć się w język.

– Ten bandyta użył gaśnicy i w moim odczuciu użył też siły fizycznej wobec kobiety, wobec czego musi być zastosowany wniosek o uchylenie immunitetu temu bandycie. Każdy poseł, któremu zadrży ręka i nie podniesie ręki za uchyleniem immunitetu temu bandycie, będzie należał do bandy Brauna – grzmiał polityk PSL.

– Od 17 lat na terenie Sejmu praktykowana była, na zaproszenie Sejmu, uroczystość zapalenia świecy chanukowej w związku z tym ważnym dla wyznawców Judaizmu świętem – mówił Szymon Hołownia.

I dodał: – Zaprosiliśmy wyznawców Judaizmu, aby dać znać w sposób jasny i czytelny, że Polska jest domem wszystkich wyznań i wszystkich, którzy chcą się czuć tutaj Polakami, niezależnie, w co wierzą.

Wcześniej na korytarzu sejmowym o komentarz został poproszony premier Donald Tusk. – To hańba – skwitował krótko.

Czytaj także: https://natemat.pl/530989,skandal-w-sejmie-braun-zgasil-swiece-chanukowe