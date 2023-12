Atak Brauna był naprawdę niebezpieczny. Proszek z gaśnicy może nawet zabić

Grzegorz Braun z Konfederacji zgasił we wtorek świece chanukowe. Użył do tego gaśnicy. Proszek z tego urządzenia może być bardzo niebezpieczny dla zdrowia.

Braun odpalił gaśnicę w Sejmie. Co to znaczy dla zdrowia? Fot. screen z X.com

Proszek z gaśnicy proszkowej może być niebezpieczny

Gaszenie czegokolwiek gaśnicą proszkową jest szczególnie niebezpieczne dla osób, które chorują na astmę. Taki pył może być dla astmatyka nawet śmiertelny.

Z kolei u zdrowego człowieka powoduje m.in. podrażnienie spojówek oraz trudności w oddychaniu. Taki pył może wywołać również bóle głowy.

Incydent z gaśnicą proszkową miał miejsce we wtorek w Sejmie. Jak informowaliśmy, poseł Konfederacji Grzegorz Braun podszedł do uroczystości zapalania świec chanukowych i je zgasił przy użyciu gaśnicy.

Uczestniczka Chanuki: Wtedy prysnął mi gaśnicą w twarz

Polityk zaatakował również polską Żydówkę, która próbowała go powstrzymać. – W Sejmie jak co roku odbyło się zapalenie świecy chanukowej. Nagle poseł Braun wyszedł z gaśnicą proszkową. Myślałam, że coś się stało, jestem lekarzem, więc ruszyłam, żeby pomóc. Okazało się, że atakuje Chanukiję, czyli symbol religijny, rzecz dla mnie ważną, wiec stanęłam mu na drodze. Wtedy prysnął mi gaśnicą w twarz – powiedziała w rozmowie z TVN24 Magdalena Gudzińska-Adamczyk, zaatakowana przez Grzegorza Brauna.

Ponadto korytarze Sejmu zostały pokryte proszkiem z gaśnicy, której użył Braun. To on właśnie może być niebezpieczny dla człowieka, a szczególnie dla astmatyka.

Polityk Konfederacji został wykluczony już z obrad izby niższej polskiego Sejmu. Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział też zgłoszenie wniosku do prokuratury ws. tego, co się stało.

W sprawie tego, co się wydarzyło, głos zabrała też przyszła ministra ds. równości Katarzyna Kotula.

Reakcje na atak Brauna na uroczystość żydowską

"Poseł Grzegorz Braun przy użyciu gaśnicy, zgasił w budynku Sejmu, chanukową menorę. To czysty akt nienawiści i antysemityzmu, potwierdzony wypowiedzią posła z mównicy. W Sejmie tej kadencji nie będzie miejsca na takie karygodne zachowania! Składam wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 257 k.k oraz wniosek o ukaranie posła Konfederacji do Komisji Etyki Poselskiej. Zero tolerancji dla nienawiści, rasizmu i ksenofobii!" – czytamy w jej wpisie.

Na incydent zareagowała też ambasada Izraela w Warszawie. "Wstyd. Poseł na Sejm RP zachował się w ten sposób chwilę po uroczystości z okazji Chanuki" – napisał ambasador Yacov Livne.

Głos w sprawie zabrał też polski Kościół. "W związku z wydarzeniem w Sejmie, którego dopuścił się pan poseł Grzegorz Braun, gasząc świece chanukowe i oświadczając, że nie jest mu wstyd za to, co zrobił, oświadczam, że jest mi wstyd i przepraszam całą społeczność Żydów w Polsce" – przekazał kard. Grzegorz Ryś.