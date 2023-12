Nowy rząd został zaprzysiężony i może przystąpić do działania. A jakie będą najważniejsze decyzje gabinetu Donalda Tuska? Część swoich planów zdradziła już nowa minister edukacji Barbara Nowacka. W najnowszym wywiadzie następczyni Przemysława Czarnka wypowiedziała się m.in. na temat zmian w sprawie lekcji religii w szkole.

Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiada zmiany ws. lekcji religii i kuratorów oświaty. Fot. Jacek Dominski / REPORTER

W środowy poranek – jeszcze przed uroczystością zaprzysiężenia Rady Ministrów w Pałacu Prezydenckim – Barbara Nowacka wystąpiła w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Nowa minister edukacji została tam zapytana o to, jak w szkole pod jej rządami będzie wyglądała kwestia lekcji religii.

Barbara Nowacka nową minister edukacji. Takie ma plany ws. lekcji religii w szkole

– Dwie godziny lekcji religii to jest przesada, bo mają tej religii dzieci więcej niż innych przedmiotów – odpowiedziała Nowacka. – Moja propozycja będzie polegała na ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa. Jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej – będzie to ich decyzja, w tym decyzja finansowa – dodała nowa szefowa MEN.

Liderka Inicjatywy Polska, czyli najbardziej lewicowego skrzydła Koalicji Obywatelskiej, nie planuje więc religijnej rewolucji. Jak zauważyła sama minister, propozycja ograniczenia lekcji religii do jednej godziny powinna uzyskać dość szeroką akceptację społeczną.

Barbara Nowacka w roli minister edukacji zamierza dodatkowo "doprowadzić do tego, żeby religia była na pierwszej lub ostatniej lekcji". – Żeby oceny z religii nie były liczone do średniej na świadectwach i w ogóle nie pojawiały się na świadectwach, jest tym, co na dzisiaj zadeklaruję – dodała w rozmowie z Konradem Piaseckim.

Nowa szefowa MEN rozstanie się z kurator Nowak i spółką. "Byli wykonawcami woli ministra Czarnka"

Na antenie TVN24 następczyni Przemysława Czarnka zapowiedziała też roszady kadrowe w strukturach resortu edukacji. Chodzi między innymi o rozstanie z kuratorami oświaty z nadania rządu Prawa i Sprawiedliwości, takimi jak kontrowersyjna Barbara Nowak z Krakowa.

Kuratorzy oświaty byli wykonawcami politycznej woli ministra Czarnka. Zajmowali się ściganiem dyrektorów szkół, nauczycieli. Od ekstremum w stylu małopolskiej kurator oświaty do kuratorów prawie niewidocznych Barbara Nowacka minister edukacji w TVN24 o konieczności zmiany kuratorów oświaty

– My nie chcemy ludzi partyjnych, ludzi partii wykonujących rozkazy polityczne w szkołach – zapewniła Barbara Nowacka. – Chcemy ludzi, którzy działają na rzecz szkół, na rzecz dyrekcji, na rzecz nauczycieli – podkreśliła, zapowiadając rozpisanie konkursów, w których wyłonieni zostaną nowi kuratorzy oświaty.

