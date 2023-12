Zima wycofuje się z Polski. Wiadomo, jaka będzie pogoda na święta

Już wkrótce zimowa aura może być tylko wspomnieniem. Jak wynika z prognoz IMGW, już w ten weekend do Polski zacznie przybywać ocieplenie – które może utrzymać się do samych świąt Bożego Narodzenia.

Wiadomo, kiedy koniec zimowej pogody w Polsce Fot. Marek M Berezowski/REPORTER

Pogoda na weekend 9-10 grudnia

W sobotę w większości kraju pogoda wciąż będzie zimowa: zachmurzenie w dzień będzie całkowite i duże, z opadami śniegu. Na zachodzie i w centrum przechodzić będą w deszcz ze śniegiem oraz miejscami w marznący deszcz lub mżawkę powodujące gołoledź – IMGW wydało z tego powodu serię alertów, obejmujących większość kraju.

Temperatura maksymalna w wyniesie we wschodniej części kraju od -4°C do 0°C, z kolei na pozostałym obszarze będzie dodatnia: od 0°C do 4°C. Z kolei w niedzielę wskazania termometrów będą znacznie wyższe: od -1°C w rejonach podgórskich Karpat, około 2°C w centrum, do 7°C na zachodzie. Śnieg zacznie się powoli topić.

– To cieplejsze powietrze dotrze do Torunia, Kielc, aż po Tarnów. Ciepło powoli będzie się wlewało do Polski. Choć na wschodzie jeszcze utrzyma się od 0 do minus 1 stopnia. Tam też pojawią się marznące opady deszczu – mówi PAP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Pogoda na święta 2023

Jak dodaje Waliewski, od poniedziałku zrobi się już stosunkowo ciepło – na zachodzie temperatura sięgnie nawet 9 stopni. Taka sytuacja utrzyma się do piątku. – Co prawda nie będzie to 9 st., jak w poniedziałek, ale w okolicach 4-5 st. C. To bardziej jesień niż zima – mówi rzecznik IMGW.

– Modele pokazują, że taka pogoda się utrzyma również w kolejnym tygodniu. Temperatury na zachodzie ok. 4–5, a na wschodzie od 1 do 2 stopni. Model ECMWF mówi nam, że wartości temperatur w tygodniu świątecznym będą wyższe od grudniowej normy – czyli dodatnie w dzień, noce może będą na lekkim minusie. Szanse na mróz i śnieg są poniżej 30 procent – dodaje ekspert.