Nowym ministrem sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska został Adam Bodnar. Podczas swojego wystąpienia zaprezentował całkiem inny przekaz niż jego poprzednik Zbigniew Ziobro. Bodnar przedstawił także wiceministrów. Jednym z nich jest Krzysztof Śmiszek z Lewicy. – Ostatnich osiem lat było czasem pogardy, a mam nadzieję, że najbliższe cztery lata to będzie czas wzmacniania i ochrony praw obywatelskich – powiedział mediom nowy wiceminister. Co ważne, planuje on rozdzielić funkcję szefa MS i prokuratora generalnego.

Bodnar ujawnił pierwsze decyzje w MS. Kompletna inna narracja niż Ziobro. Fot. Krzysztof Śmiszek

Bodnar ogłasza swoje pierwsze kroki jako szef MS

– Dla nas to jest szczególny moment. Wysłałem dziś do premiera wniosek o przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej. On musi przejść przez odpowiedni etap konsultacji – przekazał mediom w środę wieczorem minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Jak przekazał, wysłał też pismo do koordynatorów ds. praw człowieka wśród sędziów. –Chciałbym poinformować, że pan premier Tusk podpisał zarządzenie ws. powołania międzyresortowego zespołu ds. przywracania praworządności. Rolą tego zespołu będzie koordynacja działań w ramach rządu – wyjaśnił.

Jest coś jeszcze. Nowy szef MS ma zamiar pracować nad "rozdzieleniem urzędów ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego".

Bodnar reaguje na antysemicki incydent z Braunem

Bodnar odniósł się również do tego, co wydarzyło się we wtorek w Sejmie podczas obchodów żydowskiego święta Chanuki. Grzegorz Braun z Konfederacji zaatakował sejmową uroczystość.

– Poprosiłem również prokuratora krajowego Dariusza Barskiego o informację o tym, co prokuratura zrobiła w sprawie tego, co Grzegorz Braun zrobił wczoraj w Sejmie. Poprosiłem go również, żeby jutro przedstawił mi wykaz wszystkich spraw dotyczących Grzegorza Brauna – mówił.

Wiadomo już także, kim będą jego zastępy. Będą to Arkadiusz Myrcha, Krzysztof Śmiszek, Maria Ejchart-Dubois i Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

– Ostatnich osiem lat było czasem pogardy, a mam nadzieję, że najbliższe cztery lata to będzie czas wzmacniania i ochrony praw obywatelskich – podkreślił Śmiszek.

Wcześniej w środę prof. Bodnar przejął obowiązki w tym resorcie. – Przestrzeganie Konstytucji, a także innych praw Rzeczypospolitej Polskiej, dbałość o prawa i wolności człowieka i obywatela, naprawa praworządności, powrót Polski do grona lojalnych państw członkowskich Unii Europejskiej, a przede wszystkim pomyślność i dobro Polek i Polaków – to będą najważniejsze wartości, jakimi kierować się będzie Ministerstwo Sprawiedliwości – powiedział nowy minister w chwili objęcia urzędu.

Prof. Bodnar to prawnik z wielkim dorobkiem

Bodnar jest nie tylko profesorem prawa, ale też jest członkiem rad programowych i doradczych krajowych i międzynarodowych organizacji, w tym m.in. Fundacji "Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych", World Organization Against Torture, International IDEA, World Justice Project, Civil Liberties Union for Europe. Założył także Fundację "Kongres Praw Obywatelskich".

To także autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa oraz laureat krajowych i międzynarodowych nagród za zasługi dla ochrony praworządności i praw człowieka. Został odznaczony m.in. Nagrodą Rafto, Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego czy Medalem "Za zasługi dla ruchu ludowego" im. Wincentego Witosa.