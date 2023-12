Jak skończyło się "The Crown"? Tego się nie spodziewaliśmy – pojawiają się cztery Elżbiety!

Fani przez lata zastanawiali się, jak skończy się "The Crown" i w końcu znamy odpowiedź. Na Netfliksie można już oglądać sześć ostatnich odcinków hitu o brytyjskiej rodzinie królewskiej i rządach Elżbiety II. Co wydarzyło się w finałowym odcinku i jakie historyczne wydarzenie zwieńczyło całą opowieść?

Ślub Karola i Camilli to ostatnie wydarzenie historyczne w "The Crown" Fot. Justin Downing/Netflix

Szósty sezon "The Crown" łącznie liczy 10 odcinków. Pierwsza część (cztery odcinki) miała premierę 16 listopada. Sześć finałowych odcinków, czyli część druga, wleciało na Netfliksa niecały miesiąc później, 14 listopada. To ostatni sezon, co oznacza, że odcinek dziesiąty to jednocześnie zakończenie całego serialu Netfliksa o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Warto dodać, że szósty sezon był produkowany już po śmierci Elżbiety II we wrześniu 2022 roku.

O czym jest druga część szóstego sezonu "The Crown"?

Akcja drugiej części zaczyna się pod koniec lat 90., a kończy w 2005 roku. Początek piątego odcinka to jeszcze pokłosie śmierci księżnej Diany, którą oglądaliśmy w listopadowych odcinkach: książę William (Ed McVey) wraca do szkoły w Eton i próbuje uporać się ze swoimi emocjami po śmierci matki. Z nastolatkiem próbuje dogadać się jego ojciec, książę Karol (Dominic West), ale z marnym skutkiem.

Jednym z najważniejszych punktów szóstego sezonu jest oczywiście związek Williama z Kate Middleton (Meg Bellamy). Para poznała się na studiach na Uniwersytecie w St. Andrews w Szkocji, a w serialu oglądamy początki ich relacji, m.in. słynny pokaz mody z Kate w prześwitującej sukience.

Twórcy nawiązali jednak do nieoficjalnych doniesień i pokazali, że matka Kate, Carol Middleton (Eve Best) mocno pociągała za sznurki i robiła wszystko, żeby jej córka związała się z młodym księciem. W tym celu m.in. przekonała ją do wzięcia roku przerwy w edukacji i aplikowania na szkocką uczelnię.

Kate początkowo jest zła na matkę, ale potem zdaje sobie sprawę, że William faktycznie od dawna jej się podoba. Sama Carol twierdzi z kolei, że Kate "jest zdolna do wielkich rzeczy".

W serialu pokazano także kryzys wizerunkowy monarchii po śmierci Diany i objęciu urzędu premiera przez liberała Tony'ego Blaira (Bertie Carvel). Elżbieta II, książę Filip (Jonathan Pryce) i reszta rodziny Windsorów muszą zmierzyć się z coraz większą krytyką wymierzoną w Pałac Buckingham. W 2002 roku przypada Złoty Jubileusz królowej Elżbiety II, czyli 50-lecie jej panowania w Wielkiej Brytanii, co jest dla monarchini przyczynkiem do rozważania swojej roli.

W tym samym roku umarły także siostra i matka królowej Elżbiety II: księżniczka Małgorzata (Lesley Manville) i królowa matka (Marcia Warren), co również oglądamy w nowych odcinkach.

Jak kończy się "The Crown"? Oto co dzieje się w ostatnim odcinku "Sleep Dearie Sleep"

W ostatnim odcinku książę Karol proponuje swojej ukochanej od 30 lat, Camilli Parker Bowles (Olivia Williams) ślub. Prosi o zgodę swoją matkę, królową Elżbietę II, ale ta nie daje odpowiedzi od razu.

Na początku królowa konsultuje się z hierarchami kościoła anglikańskiego, a następnie pyta o zgodę synów Karola i księżnej Diany: Williama i Harry'ego (Luther Ford). Ten drugi jest niechętny (o czym książę Harry pisał w swojej biografii "Ten drugi" z 2023 roku), ale William się zgadza. Idzie za tokiem myślowym swojej babci i zauważa, że to nie tylko kwestia szczęścia jego ojca, ale również przyszłego dobra Korony, gdyż ten jest następcą tronu. Ostatecznie Elżbieta II wyraża zgodę na ślub księcia Karola z Camillą.

Jednocześnie pogarszają się relacje między Williamem a Harrym, którego niesforne zachowanie coraz bardziej martwi rodzinę królewską, w tym samą królową. William zarzuca bratu nieodpowiedzialność, a ten zarzuca mu ślepe podążanie za rozkazami. Książę Filip twierdzi z kolei, że służba wojskowa "zrobi z Harrym porządek".

W nowych odcinkach oglądamy przyjęcie z 2005 roku, na które młody książę przebrał się za nazistę. Scenariusz nawiązuje do książki "Ten drugi", w której Harry twierdził, że to William i Kate zachęcili go do przebrania. W serialu, kiedy książę wybiera strój ze swastyką w wypożyczalni kostiumów, Middleton proponuje, żeby zakrył nazistowski symbol, jednak William stwierdza, że samo ubranie nie zrobi z Harry'ego nazisty. Gdy potem wybucha skandal, Harry ma pretensje do brata, że go nie ostrzegł.

W ostatnim odcinku szóstego sezonu "The Crown" królowa i jej mąż planują również swoje oficjalne pogrzeby, co jest samo w sobie nawiązaniem do śmierci Filipa w kwietniu 2021 roku w wieku 99 lat oraz królowej we wrześniu 2022 roku (miała 96 lat). Jednocześnie planowany jest także ślub obecnego króla i królowej małżonki, Karola i Camilli, i to właśnie to wydarzenie – które miało miejsce 9 kwietnia 2005 roku w Windsorze – wieńczy cały serial.

Poruszenie wywołuje decyzja królowej, aby wygłosić przemówienie na przyjęciu ślubnym Karola i Camilli. Z racji swojego wieku Elżbieta II planuje abdykację, co chce ogłosić publicznie właśnie 9 kwietnia. Jest jednak rozdarta emocjonalnie, czego symbolem są jej "rozmowy" z młodszymi wersjami siebie. W rolach młodej królowej oraz tej w średnim wieku powracają więc Claire Foy i Olivia Colman.

W ostatniej chwili Elżbieta II – która nikomu z rodziny ani doradców nie powiedziała o swoich planach, co wywołało plotki w Pałacu – zmienia zdanie i nie ogłasza abdykacji na rzecz księcia Karola. Życzy jednak wszystkiego dobrego nowożeńcom i chwali siłę Karola oraz Camilli, którzy przez 30 lat swojej relacji sporo wycierpieli.

Na samym końcu odcinka "Sleep Dearie Sleep" (to tytuł utworu granego na dudach podczas pogrzebu monarchini w 2022 roku) królowa Elżbieta II idzie do kaplicy w Windsorze, dokąd idzie za nią książę Filip.

Małżonek monarchini, który domyślał się, co planuje Elżbieta, wyraża poparcie dla jej decyzji o pozostaniu na tronie. Jak twierdzi, żaden jej następca nie nadaje się jeszcze do roli władcy. Na słowa królowej, że przecież ona również nie była gotowa na koronę w młodym wieku, Filip odpowiada, że Elżbieta "urodziła się w gotowości".

Kiedy Filip wychodzi z kaplicy, królowa Elżbieta II ogląda królewskie regalia. W pewnym momencie widzi (oczami wyobraźni) siebie jako nastolatkę, którą w retrospekcji w jednym z wcześniejszych odcinków w tej części "The Crown" zagrała Viola Prettejohn. Pojawiają się również ubrane na czarno jej wersje z poprzednich sezonów (Claire Foy i Olivia Colman), które stają za starszą Elżbietą II po obu jej stronach. Królowa zerka na każdą z nich, po czym wychodzi z kaplicy. W ostatnim ujęciu widzimy z góry, jak monarchini idzie powoli w stronę otwartych drzwi.

