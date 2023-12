Wiosną Wójcik pożegnał ukochaną. Teraz komik zabrał głos ws. śmierci Jani

W marcu 2023 roku zmarła partnerka Michała Wójcika. Ta przykra wiadomość obiegła media dopiero w kwietniu. Wówczas wspominano o trudnej walce Jani Włudarczyk z nowotworem. Kobieta miała zaledwie 37 lat. Osierociła synka. Niedawno kabaret "Ani Mru Mru" gościł podcaście "WojewódzkiKędzierski". Tam komik nawiązał do dramatu związanego z utratą ukochanej.

Michał Wójcik o śmierci ukochanej Jani. "Los jest przykry" Fot. Karol Makurat/REPORTER

Michał Wójcik o śmierci ukochanej Jani. "Los jest przykry"

Członkowie kabaretu Ani Mru Mru, w tym Michał Wójcik wystąpili ostatnio w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Podczas rozmowy poruszyli temat niedawnej afery związanej ze zdjęciem kabaretów z Polsatu. Ponadto artyści zostali zapytani, jak zareagowali na wybór Donalda Tuska na nowego polskiego premiera. Wyjawili też, czy rozważą ewentualny kabaretowy powrót do TVP.

W pewnym momencie rozmowa zeszła na bardziej prywatne tory. Przypomnijmy, że kabareciarz wiosną tego toku stracił swoją ukochaną. Zmarła 6 marca. Informację, która dotarła do mediów po kilku tygodniach, potwierdził przyjaciel komika, Krzysztof Ferdyn. "To jest zbyt osobiste i zbyt bolesne. Niestety muszę potwierdzić tę informację. I to dosyć smutną, natomiast nie komentujemy tego z Michałem" – wyznał w rozmowie z portalem party.pl.

Jani Włudarczyk przegrała walkę z rakiem. Miała 37 lat. Pogrzeb odbył się 11 marca. Został poprzedzony mszą w Bazylice oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Portal "Plejada" dotarł do zapowiedzi uroczystości pożegnalnych, w której Wójcik napisał wzruszające słowa: "Wszystko, co zrobiłem i czego dokonałem, stało się nieważne".

W rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim artysta gorzko podsumował to, co go spotkało. – Wydawało mi się w pewnym momencie, że już mam rodzinę, ale los jest przykry – powiedział Wójcik, dając do zrozumienia, że tęskni za Jani.

Tworzyli szczęśliwą rodzinę. Choroba ich rozdzieliła

Wójcik niecałe trzy lata temu podzielił się z internautami smutną informacją - jego ukochana zachorowała na raka. Uruchomiona została zbiórka, której celem było zebranie pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia. Wiadomość była jeszcze bardziej poruszająca, bo zaledwie rok wcześniej oboje powitali na świecie swoje pierwsze dziecko i planowali ślub.

– Całe życie pomagałem, dziś wyciągam rękę i proszę o pomoc was. Moja Jani zachorowała, ma raka. Ale rak to nie wyrok, chcemy podjąć z nim walkę! Bardzo was proszę o pomoc i fundusze dla niej na pobyt dla niej w klinice. Liczy się każda chwila i każdy grosz – mówił na wideo załączonym do zbiórki.

Na odzew internautów nie trzeba było długo czekać. W lipcu 2020 roku na liczniku było ponad 244 tysiące złotych, zbiórkę wsparło ponad 5 tys. osób. Uwielbiany przez Polaków kabareciarz dodał filmik z podziękowaniami i informacją, co dalej.

– Podejmujemy w tej chwili walkę. Nie damy się. Wielkie dzięki. To jest bardzo ważne, te wszystkie słowa wsparcia, które pisaliście do nas, to jest jeszcze więcej, co mógłby zrobić każdy dla swojej bliskiej osoby. Serdecznie państwu dziękuję – zwrócił się do fanów artysta.

Niestety los wybrał najczarniejszy scenariusz. Prawie trzyletnia kuracja nie przyniosła poprawy. Jani zmarła.