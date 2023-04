Nowe fakty ws. śmierci Jani Włudarczyk. Wiadomo, kiedy zmarła ukochana Michała Wójcika

Media obiegła smutna wiadomość o śmierci partnerki Michała Wójcika z Ani Mru Mru. Janina Włudarczyk przez bardzo długi czas toczyła walkę z nowotworem. Informację o odejściu ukochanej artysty kabaretowego potwierdził jego przyjaciel Krzysztof Ferdyn. Teraz pojawiły się nowe fakty ws. śmierci ukochanej Michała Wójcika.

W 2019 r. Michał Wójcik wraz ze swoją partnerką Jani doczekali się syna Michała Juniora. Niespełna rok później artysta zaapelował do swoich fanów, jednocześnie informując, że jego partnerka zachorowała na raka. Wówczas uruchomiona została zbiórka pieniędzy, które miały pokryć koszty leczenia.

W promowanie zbiórki pieniędzy na portalu pomagam.pl włączyli się liczni przyjaciele artysty znanego z kabaretu Ani Mru Mru. Jednym z nich był Krzysztof Ferdyn, który potwierdził informację o śmierci ukochanej Wójcika.

"To jest zbyt osobiste i zbyt bolesne. Niestety muszę potwierdzić tę informację. I to dosyć smutną, natomiast nie komentujemy tego z Michałem" – wyznał w rozmowie z portalem party.pl przyjaciel Wójcika.

Głos w sprawie zabrał również menadżer kabaretu Ani Mru-Mru Zbigniew Remlein. W rozmowie z portalem plejada.pl potwierdził informację o śmierci partnerki komika, dodając, że kobieta odeszła miesiąc temu. Michał Wójcik nie wypowiada się w mediach na ten temat.

Historia miłości Michała Wójcika i Janiny Włudarczyk

O Michale Wójciku mówiło się, że jest kochliwy i było wiadomo także, że jego życie związkowe było dość burzliwe. W roku 2015 członek kabaretu Ani Mru Mru rozwiódł się ze swoją ówczesną żoną. Była nią Agnieszka Kałuża – kobieta oskarżyła Wójcika o liczne zdrady.

Jak podaje serwis Party.pl, wtedy na jaw wyszło, że Michał Wójcik ma dwoje nieślubnych dzieci - Jakuba i Charliego. Jego ówczesna żona uzyskała rozwód z orzeczeniem o winie Wójcika i udało się jej wywalczyć alimenty w kwocie 5 tys. zł. Kabareciarz popadł wtedy nie tylko w problemy finansowe, ale również te natury emocjonalnej.

Zaczął więc korzystać z pomocy psychologa i uczestniczyć w terapii grupowej. Właśnie tam poznał Jani, swoją przyszłą partnerkę. Wtedy Wójcik miał zakończyć związek z partnerką Ewą, z którą związał się tuż po rozwodzie z Kałużą.

W rozmowie z "Super Expressem" mówił o tym, że Jani przede wszystkim nie wiedziała, kim jest gwiazdor kabaretu i chociaż nie była kobietą w jego typie, stała się dla niego najważniejsza.

"Jest to kobieta zupełnie nie w moim typie. Nie wiedziała, kim jestem i to było bardzo cudowne. Nie oglądała kabaretów, nie znała mnie z ekranu, więc tu był pierwszy plus. Drugi plus jest taki, że to jest czarownica, baba jaga. Ona bardzo interesuje się żywnością, cyframi, gwiazdami itd., w które ja jako sceptyk nie wierzyłem, a teraz zaczynam postrzegać życie zupełnie inaczej" – poinformował w trakcie rozmowy komik.