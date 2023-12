Biskup dostał nominację, ale... zrezygnował. Uświadomiła go "lawina gratulacji"

Bartosz Godziński

64-letni Jose Maria Balina został dopiero co wyznaczony do roli biskupa Mar del Plata, ale zrezygnował z przyjęcia nominacji. Papież Franciszek już przyjął jego decyzję i mianował innego następcę. Skąd to całe zamieszanie?