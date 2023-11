Planujesz wyjazd na ferie zimowe? Pospiesz się z rezerwacją, bo będzie już tylko drożej

Małgorzata Chuchel

C hociaż do ferii zimowych pozostały jeszcze niecałe dwa miesiące, to portale zajmujące się rezerwacją noclegów w Polsce nie pozostawiają złudzeń. Będzie już tylko drożej, a kto nie chce zapłacić majątku za pobyt w trakcie ferii, powinien już teraz go zarezerwować i nie pozostawiać tego na ostatnią chwilę.