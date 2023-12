Kuratorka Nowak nie mogła się powstrzymać. Tak zareagowała na dymisję

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak została oficjalnie odwołana ze stanowiska. Na platformie X zdążyła już napisać swego rodzaju pożegnanie, które opatrzyła cytatem z Biblii: "W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem". W komentarzach zapanowało tymczasem zadowolenie z jej odejścia.

Kurator Barbara Nowak odwołana. Żegna się, cytując Biblię Fot. MAREK LASYK/REPORTER

O odwołaniu Barbary Nowak poinformowała nowa minister edukacji Barbara Nowacka i powołany w czwartek wojewoda Krzysztof Klęczar. Wyjawili oni, że funkcję p.o. kuratora oświaty będzie w Małopolsce pełnić Gabriela Olszowska. Nowacka wiadomość o odwołaniu kurator Nowak przekazała w Krakowie na konferencji zwołanej w urzędzie wojewódzkim. – W czasie kampanii wyborczej partie związana z Koalicją 15 Października obiecywały ulgę polskiej szkole. A Małopolska jest absolutnie symboliczna, jeśli chodzi o kręcenie bata na szkoły i uczniów. Ale czarny czas dla szkół się skończył – oznajmiła.

Kurator Barbara Nowak żegna się cytatem z Biblii

Tymczasem Barbara Nowak na platformie X pożegnała się z uczniami, nauczycielami i rodzicami następującym wpisem: "Dziękuję Nauczycielom, Pracownikom Oświaty, Uczniom, ich Rodzicom za tysiące spotkań, pięknych wzruszeń. Dziękuję za wspólną troskę o młode pokolenie, ratowanie szkół i MDKów przed likwidacjami. Życzę, aby w małopolskich pięknych szkołach, przedszkolach dzieci zawsze były bezpieczne".

Co więcej, wpis swój opatrzyła cytatem z Biblii, co dodatkowo nie spodobało się internautom, mającym wiele do zarzucenia byłej już kurator. "W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem" – napisała Nowak.

W odpowiedzi na Twitterze można przeczytać m.in: "Teraz możesz sobie wziąć różaniec, I siedzieć 24h w kościele. Tam jest twoje miejsce. Żegnamy".

Niektórzy internauci są oburzeni, że kurator, która wiele razy dała się poznać jako homofobiczna przeciwniczka tolerancji i równości (przypomnijmy zakaz organizowania "tęczowych piątków"), cytuje Pismo Święte.

"Oj, trzeba być nietuzinkową megalomanką, aby zakończenie swojej kariery propagandzistki i partyjnego aparatczyka kończyć cytując słowa męczennika..." – napisał jeden z komentujących.

Dotychczasową działalność kurator w czasie konferencji skomentowała również minister Nowacka. – Barbara Nowak zajmowała się nie tym, czym powinna zajmować – podkreśliła nowa ministra edukacji. Dodała, że w odwołaniu kurator towarzyszą jej w parlamentarzyści, którzy: "przez ostatnie lata zmagali się z krzywdą, którą polskiej szkole wyrządzała Barbara Nowak".

Teraz Barbara Nowacka zajmie się wprowadzeniem zmian, od których odżegnywali się właśnie Barbara Nowak i były minister edukacji Przemysław Czarnek. Nowa ministra edukacji zapowiedziała, że jej pierwsze decyzje po zaprzysiężeniu dotyczyć będą:

podwyżek dla nauczycieli,

odpolitycznienia szkół (w tym przede wszystkim odwołania kuratorów oświaty).

Aby to się jednak mogło wydarzyć, musieli zostać powołani nowi wojewodowie, którzy do ministerstwa edukacji składają wnioski o odwołanie. Dokument o odwołaniu Barbary Nowak został przygotowany jeszcze w czwartek.