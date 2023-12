Kurator Nowak odwołana! "Czarny czas dla edukacji właśnie się skończył"

Barbara Nowak przestała być małopolską kurator oświaty. Decyzję przekazała w piątek nowa minister edukacji Barbara Nowacka. – Zakończyliśmy czarny czas dla edukacji w Małopolsce – powiedziała Nowacka.

Barbara Nowak odwołana. Decyzję podjęła minister edukacji Fot. Maciek Jonek / REPORTER

– Koalicja 15 Października obiecywała ulgę w polskiej szkole, a Małopolska w tym biczu ukręconym na dyrektorów, nauczycieli i uczniów jest absolutnie symboliczna. Ze świeżo powołanym wojewodą mamy przyjemność poinformować, że czarny czas dla edukacji w Małopolsce, średniowiecze, które wam próbowano wam zaprowadzić w postaci Barbary Nowak, właśnie się skończyło – przekazała Barbara Nowacka na konferencji prasowej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Kurator Barbara Nowak odwołana. Decyzję podjęła nowa minister edukacji

Jak dodała, w piątek podpisała dokument ws. odwołania kurator Nowak z pełnionej funkcji. Na pytanie, czy spotkała się z nią przed odwołaniem, polityczka odpowiedziała, że nie. – Nie wypadało tak gnębić szkoły – stwierdziła minister Nowacka.

Pełniącą obowiązki małopolskiej kurator oświaty została Gabriela Olszowska. Taką decyzję podjęła minister edukacji wraz z wojewodą małopolskim Krzysztofem Klęczarem. Rządowy konkurs na kuratora oświaty ma zostać rozpisany do końca miesiąca.

– Kuratorium nie jest od zakazywania udziału w spektaklach, karania dyrektorów za sprawy polityczne albo od wyjątkowo ostrych polemik na Twitterze. Kuratorium jest od pomagania szkołom – podkreśliła minister edukacji. Poinformowała też, że to pierwsze odwołanie kuratora, a pozostałe 15 nastąpią do końca tego roku.

Swoją dymisję skomentowała już także Barbara Nowak. Podziękowała nauczycielom, pracownikom oświaty, uczniom i ich rodzicom za "tysiące spotkań, pięknych wzruszeń". "Dziękuję za wspólną troskę o młode pokolenie, ratowanie szkół i MDKów przed likwidacjami. Życzę, aby w małopolskich pięknych szkołach, przedszkolach dzieci zawsze były bezpieczne" – napisała na platformie X.

"Symbol upiornego średniowiecza czarnkowego"

Przypomnijmy, że równo tydzień temu Donald Tusk określił byłą już małopolską kurator oświaty Barbarę Nowak jako "symbol upiornego średniowiecza czarnkowego" w polskiej edukacji. – Niektórzy czasem nazywają ją "prokurator Nowak" – stwierdził Tusk.

Na jego słowa Nowak zareagowała w mediach społecznościowych.

"Z pewną taką nieśmiałością domniemywam, że to wiedza ze studiów historycznych pana Tuska, pozwala mu sytuować mnie, jako kuratora oświaty, w czasach średniowiecza – epoce pierwszych uniwersytetów i katedr. To filary cywilizacji chrześcijańskiej i Polski. Dziękuję panie Tusk" – napisała kontrowersyjna urzędniczka.

Kilka tygodni temu natomiast załamywała ręce nad pogłoskami o objęciu resortu edukacji przez Barbarę Nowacką. "Pomysł zastąpienia ministra PiS, który broni życia ludzkiego, na promotorkę mordowania nienarodzonych KO jest wdrożeniem planu na zbiorowe samobójstwo" – grzmiała.

Niedawno wywołała też międzynarodowy incydent za sprawą udzielonego Wirtualnej Polsce wywiadu, w którym straszyła sytuacją, jaka według niej ma miejsce w Szwecji.

– Te środowiska twierdzą, że najłatwiej rozładować emocję małego dziecka poprzez masturbację. W szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i go masturbuje. On potem wie, że też sam może się masturbować – powiedziała.

Barbara Nowak została powołana na stanowisko w 2016 roku przez ówczesną minister edukacji Annę Zalewską. Była jedyną kandydatką w konkursie, pozostałe podania zostały odrzucone ze względów formalnych.