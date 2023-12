Pilne spotkanie na Nowogrodzkiej. Nieoficjalnie: PiS ma "wchłonąć" koalicjanta

W sobotę 16 grudnia 2023 roku w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbędzie się spotkanie Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Co będzie się działo w trakcie spotkania? Politycy mają podsumować ostatnie miesiące swojej działalności. Ponadto ma zostać wybrany nowy sekretarz generalny ugrupowania. Dyskutuje się również o zmianie nazwy partii.

Fot. PIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News

O spotkaniu partii na ulicy Nowogrodzkiej poinformowała Polska Agencja Prasowa. Jak podaje "Gazeta Wyborcza" politycy zaczną zbierać się w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie od godziny 12:00.

Rada Polityczna składa się z parlamentarzystów PiS-u oraz 120 działaczy wybranych przez partyjny kongres. Głównym punktem spotkania ma być wystąpienie lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Ma być to kluczowe spotkanie, które będzie służyć posumowaniu tego, co udało się PiS-owi osiągnąć w ostatnim czasie. Poza tym jasne już jest, że na nowego sekretarza generalnego partii zostanie wybrany Piotr Milowański.

– W tej sprawie musi zebrać się Rada Polityczna, żeby dokonać wyboru. Ja kandydata mam. Pan Piotr Milowański pełni już tę funkcję – mówił już 10 listopada szef PiS, zapytany, kto będzie nowym sekretarzem partii.

W rozmowie z PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek przekonywał natomiast, że w czasie spotkania przyjęte zostaną kierunkowe decyzje na przyszłość, zwłaszcza że zbliżają się bardzo ważne wybory samorządowe i europejskie.

– Posiedzenie Rady Politycznej PiS, która zbierze się w Warszawie, będzie okazją do podsumowania mijających miesięcy, w tym wyborów parlamentarnych – powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Wypowiedział się również Jacek Sasin, który zdradził, że przygotowania do wyborów w zasadzie już ruszyły. – Struktury partii muszą tutaj działać perfekcyjnie, dynamicznie, jak dobrze naoliwiona maszyna i to chyba główny powód tego zebrania – powiedział.

Koniec Republikanów? Zmiana nazwy?

Według ustaleń "Rzeczpospolitej" na Nowogrodzkiej ma zapaść jedna kluczowa decyzja. Do Prawa i Sprawiedliwości ma dołączyć Partia Republikańska Adama Bielana. Nieoficjalnie politycy PiS komentują, że "to będzie sygnał o konsolidacji, sygnał zjednoczeniowy".

PiS nieustannie powraca też do tematu "resetu" i "nowego otwarcia". Taki wydźwięk miało również exposé Mateusza Morawieckiego. W swoim przemówieniu wiele miejsca były premier poświęcił strategii rozwoju, "koalicji polskich spraw" i "dekalogu polskich spraw". Portal Gazeta.pl wskazuje, że według ustaleń Jacka Gądka PiS może nawet zmienić swoją nazwę.

"Wedle informacji Gazeta.pl, na zamkniętym spotkaniu wierchuszki PiS Jarosław Kaczyński nie wykluczał zmiany nazwy formacji – z Prawo i Sprawiedliwość na inną, jeśli będzie to konieczne i mogłoby pomóc obozowi prawicy w kolejnych elekcjach" – pisał dziennikarz.

O tym, że PiS może zmienić swoją nazwę, mówiło się już pod koniec listopada. Jak informowaliśmy w naTemat, prezes Jarosław Kaczyński na zamkniętym spotkaniu wierchuszki PiS powiedział, że jeśli to ma pomóc partii w kolejnych elekcjach, to zdecyduje się na zmianę. "Jest to już dyskutowane, ale bez pośpiechu. Decyzja zapadnie, ale może być na początku przyszłego roku" – usłyszał Jacek Gądek od ważnego polityka PiS. Partia pod taką nazwą funkcjonuje od 2001 roku.

PiS powstał bowiem 29 maja 2001 roku. Został założony przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Partię zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 roku. Dodajmy, że po 15 października pojawiły się w partii Jarosława Kaczyńskiego krytyczne głosy ws. tego, co się wydarzyło.