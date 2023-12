Incydent Brauna z gaśnicą to wina Tuska? Absurdalne stanowisko PiS

Agnieszka Miastowska

W sobotę w PiS przyjęto "Uchwałę w sprawie naruszania praw religijnych w Polsce". Wynika z niej i to niemal wprost, że incydent z gaśnicą, którego dopuścił się Grzegorz Braun ze skrajnie prawicowej Konfederacji, to skutek szerszych działań politycznych przeciwników partii Jarosława Kaczyńskiego. Konkretnie napisano, że to "publiczne łamanie granic przyniosło skutek w postaci zakłócenia obrzędu religijnego w Sejmie".