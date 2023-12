M inister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz uchylił w piątek decyzję powołującą podkomisję ds. zbadania katastrofy smoleńskiej. "Podkomisja ulega likwidacji, a jej członkowie do najbliższego poniedziałku zostali zobligowani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji" – czytamy w komunikacie MON. Analizą działalności podkomisji zajmie się także specjalny zespół.





Już wiadomo, co dalej z podkomisją Macierewicza! Jest decyzja szefa MON

Mateusz Przyborowski

