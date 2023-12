Śmierć na ekranie. Czy stary film ze Schwarzeneggerem przypadkiem przewidział przyszłość rozrywki?

Paweł Mączewski

A czy jak już zabraknie chleba, to czy przynajmniej wciąż dacie nam igrzyska? Film "Uciekinier" z 1987 roku pokazał, do czego można się posunąć, by stworzyć popularny program rozrywkowy. Mam wrażenie, że niedawna premiera nowego show do Netflix "Squid Game" przybliżyła nas do świata z dystopijnej przyszłości.