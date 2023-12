– Na pewno będzie wniosek, żeby stanął przed Trybunałem Stanu – poinformował wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który w najnowszym wywiadzie zapytany został o dalsze losy Adama Glapińskiego. Lider Lewicy zaznaczył, że choć polityczna decyzja w zasadzie zapadła, to nowa koalicja rządząca nie zdecydowała jeszcze, kiedy dokładnie prezes Narodowego Banku Polskiego ma zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

W rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24 wicemarszałek Sejmu ocenił, że "jest za co" postawić prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. – Ta premia wypłacona panu Adamowi Glapińskiemu jest następnym elementem takiego aroganckiego skandalu – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Prezes NBP stanie przed Trybunałem Stanu? Czarzasty: Nie podejmowaliśmy jeszcze decyzji, kiedy ta rzecz będzie, ale ta rzecz będzie

– Jest do diabła jakieś państwo i to państwo składa się z poważnych elementów. Jeden z najważniejszych elementów to jest zaufanie obywateli do instytucji państwa – zauważył wymownie lider Lewicy. W jego ocenie prezes NBP nadużył zaufania obywateli m.in. wówczas, gdy obiecywał, że stopy procentowe nie wzrosną, skłonił setki tysięcy Polaków do zaciągnięcia kredytów hipotecznych, a po kilku miesiącach stopy poszybowały w górę.

Na pewno pan Glapiński sobie nie pomaga, podejmując tak aroganckie decyzje, jak wypłata 700 tys. zł za cztery kwartały. (...) Ten człowiek nie czuje się w ogóle za nic odpowiedzialny i za nic winny, a powinien. Włodzimierz Czarzasty na antenie TVN24 o postawieniu prezesa NBP Adama Glapińksiego przed Trybunałem Stanu

W poniedziałkowy wieczór Czarzasty nie potrafił jednak odpowiedzieć na pytanie o datę złożenia wniosku w sprawie postawienia Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. – Nie podejmowaliśmy jeszcze decyzji co do tego, kiedy ta rzecz będzie, ale ta rzecz będzie – stwierdził.

"To jest kwestia zasad". Petru wskazuje możliwy termin oskarżenia Glapińskiego

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w przybliżeniu termin rozpoczęcia czynności zmierzających do postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu wskazał już wcześniej poseł Ryszard Petru z klubu Polska2050-Trzecia Droga.

– Jest to możliwe już w pierwszym kwartale przyszłego roku – oznajmił przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. – Uważam, że pan prezes Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. (...) To jest kwestia zasad i zasady takiej, że jeżeli ktoś łamał prawo, musi ponieść za to konsekwencje – zauważył Petru na antenie RMF FM.

W tej sprawie zaprezentował on stanowisko zbieżne z poglądami dominującymi wśród zwykłych Polaków. Aż 53,6 proc. uczestników niedawnego sondażu United Surveys opowiedziało się za rozliczeniem prezesa NBP. Przeciwnego zdania było zaledwie 30,6 proc., a 15,9 proc. badanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie w tej sprawie.

