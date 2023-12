Bez litości dla Glapińskiego. Polacy jasno pokazali, czego chcą dla szefa NBP

Alan Wysocki

S ondaż pokazał, co według Polaków powinno stać się z Adamem Glapińskim. Zdecydowana większość chce postawić szefa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Jeszcze w listopadzie Donald Tusk zapowiedział gotowość do pociągnięcia urzędnika do odpowiedzialności karnej.