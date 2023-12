Tyszkiewicz wyjawia, dlaczego odcięła się od świata. "Nie chcę obarczać rozczarowaniem"

Ola Gersz

B eata Tyszkiewicz od kilku lat nie udziela się publicznie, co wywołało spekulacje o złym stanie zdrowia 85-letniej aktorki. "Newsweek" dotarł do przyjaciół gwiazdy, od których ta również się odcięła. Co się stało? Powód swojej decyzji o "zerwaniu ze światem" wyjawiła sama Tyszkiewicz.