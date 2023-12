Już wiadomo, co z pogodą na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Fatalne prognozy

Pogoda na Boże Narodzenie i Nowy Rok niestety nie daje powodów do radości. Zamiast śnieżnej Wigilii i sylwestra, czekają nas dodatnie temperatury oraz jesienna aura. Temperatury mogą wynieść nawet do 9 stopni Celsjusza. A już w najbliższych dniach możemy spodziewać się fatalnych warunków biometeorologicznych.

Jaka będzie pogoda w Święta i Nowy Rok? Najnowsza prognoza 16-dniowa. Fot. wxcharts.com

Jaka będzie pogoda w Święta i Nowy Rok? Najnowsza prognoza 16-dniowa

Tomasz Wasilewski przygotował dla TVN Meteo długoterminową prognozę pogody na okres 16 dni.

Jak czytamy, do Europy wdziera się silny strumień ciepłego powietrza, który sprawi, że Polska może zapomnieć o zimowej pogodzie tak długo, jak nie zmieni się układ ciśnienia nad naszym kontynentem.

To oznacza, że pogoda na Boże Narodzenie i Nowy Rok pozostawi wiele do życzenia. TVN Meteo zapowiada, że na Wigilię odnotujemy jesienne temperatury. Termometry pokażą od 1 do 9 stopni Celsjusza.

W kolejne dni świąt możemy spodziewać się od 0 do 4 stopni na plusie. Lekki mróz wystąpi jedynie nocami. Po świętach jednak znów zapowiada się ocieplenie. Temperatury wyniosą od 6 do 7 stopni Celsjusza.

Z taką pogodą zamkniemy również Stary Rok i zaczniemy Nowy Rok. Sylwester bowiem upłynie pod znakiem od 5 do 7 stopni Celsjusza.

Pogoda na święta i sylwestra. Idzie ocieplenie

Jak pisaliśmy w naTemat, w najbliższych dniach ociepleniu będą towarzyszyć mgły, zachmurzenie oraz niewielkie opady deszczu i mżawki. Za fatalną sytuację pogodową odpowiada tzw. zgniły antycyklon, w którym znajduje się sporo wilgoci. To on odpowiada za wilgoć, mgły, opady deszczu.

Temu wszystkiemu towarzyszyć będzie okresami porywisty wiatr, którego prędkość w szczytowych momentach może wynieść do 65 km/h. Jeszcze gorzej będzie w górach, gdzie porywy osiągną prędkość od 80 do 90 km/h.

W najbliższych dniach w kraju dominować będą niekorzystne warunki biometeorologiczne. Uciążliwe dla organizmu człowieka będą zwłaszcza porywisty wiatr oraz niedostatek naturalnych bodźców świetlnych.

O nie najlepszej pogodzie na święta eksperci IMGW informowali jeszcze 4 grudnia, gdy prezentowali wstępne długoterminowe prognozy. Te pokazały, że druga dekada grudnia ma upłynąć pod znakiem nieco cieplejszych temperatur.

"52 tydzień roku (25.12 - 31.12) ma być okresem z temperaturą w normie z lekkim odchyleniem na plus (dodatnią anomalią średniej temperatury powietrza). To może oznaczać, że nie doświadczymy w tym okresie takiej zimy, jaką mamy obecnie" – wskazali.