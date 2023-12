Duda napisał trzeci już list do nowej władzy. Teraz adresatem jest sam Tusk

Natalia Kamińska

A ndrzej Duda wysłał list do premiera Donalda Tuska w sprawie zmian w mediach publicznych. W Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej i Polskim Radiu w środę odwołano stare i nominowano nowe władze. Prezydentowi koniec z propagandą PiS się nie podoba. Co ciekawe, Duda w piśmie do Tuska powołał się na... Konstytucję, którą sam wielokrotnie naginał.