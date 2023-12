Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że "na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek."

Trwa rewolucja w mediach publicznych! Odwołano zarządy TVP, Polskiego Radia i PAP Fot. Piotr Molecki/East News

W środę (20.12) przed południem kierowany przez Bartłomieja Sienkiewicza resort kultury przekazał, że we wtorek odwołano zarządy mediów publicznych: Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Decyzja odbyła się na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Odwołano zarządy TVP, PR i PAP

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek." – poinformował MKiDN na platformie X.

"Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskie Agencji Prasowej." – czytamy we wpisie.

Jak zaznaczono w komunikacie, Sienkiewiczowi- jako ministrowi kultury- przysługuje prawo do autonomicznego podejmowania tego typu decyzji.

"Decyzja o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych została podjęta na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy przez właściciela Spółek, reprezentowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu przysługuje pełna autonomia w zakresie podejmowania takich decyzji." – wytłumaczono.

Nieudana próba "zabetonowania" TVP

W informacji resortu wspomniano też o zabezpieczeniu wydanym przez TK, które miało zablokować zmiany w Telewizji Polskiej. Ministerstwo powołało się na Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, wedle której zabezpieczenie jest "prawnie bezskuteczne".

"Zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej w dniu 14 grudnia 2023 roku, zgodnie z pisemnym stanowiskiem wydanym przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa jako organu, który reprezentuje od strony prawnej interesy Skarbu Państwa, jest prawnie bezskuteczne i w żaden sposób nie wiąże ani Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ani nowych Zarządów czy Rad Nadzorczych Spółek." – podsumowało ministerstwo.

Zgrupowanie polityków PiS na Woronicza

Przypomnijmy, że we wtorek wieczorem (19.12) głosami rządzącej koalicji Sejm przyjął uchwałę ws. "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności" m.in. Telewizji Polskiej. W głosowaniu nie wzięło udziału ponad 100 posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zamiast tego pojawili się w siedzibie stacji przy ul. Woronicza w Warszawie.

– W każdej demokracji muszą być silne media antyrządowe. Tak się składa, że w Polsce to są media publiczne i to się w najbliższej perspektywie nie zmieni. W związku z tym musimy tych mediów bronić, właśnie dlatego, że bronimy demokracji, bronimy prawa obywateli do dostępu do informacji – mówił podczas spotkania Jarosław Kaczyński.

Po burzliwej przemowie prezes PiS zapowiedział też, że politycy Prawa i Sprawiedliwości będą robili dyżury po 10 osób w TVP. Według TVN24 sam Kaczyński miał spędzić w gmachu całą noc.