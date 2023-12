Z powodu szalejącego po Europie orkanu Pia na lotnisku Amsterdamie zostało odwołanych niemalże 200 lotów. Dotyczy to zarówno odlotów, jak i przylotów. Anulowanie połączeń spowodowało komunikacyjny chaos, w dużej mierze ze względy na wzmożony, przedświąteczny ruch.

Orkan Pia szaleje po Europie łamiąc drzewa fot. OLI SCARFF/AFP/East News

Pogoda w Europie obecnie pozostawia wiele do życzenia. Nie przypomina ani trochę wyczekiwanej przez wszystkich pełnej śniegu zimy, a w zamian mamy mnóstwo deszczu, błota i bardzo silny, porywisty wiatr. Wszystko za sprawą orkanu Pia, który obecnie sieje zniszczenie między innymi w Norwegii, Szwecji, czy Holandii.

Chociaż w Polsce sytuacja zdaje się jeszcze stabilna, to w niektórych regionach już teraz możemy odczuć silniejsze podmuchy i zaobserwować fale intensywnego deszczu. Meteorolodzy ostrzegają, że wiatr może wiać nawet do 90 km na godzinę, a miejscami nawet więcej. Możliwe są też burze. Najmocniej powieje dziś w nocy i jutro do wieczora (22 grudnia). IMGW wydał ostrzeżenia aż do niedzieli, 24 grudnia.

W Holandii orkan Pia jest na tyle groźny, że Lotnisko Schiphol w Amsterdamie zdecydowało się na odwołanie niemalże 200 lotów. Dotyczy to zarówno odlotów, jak i przylotów.

Spodziewamy się prędkości wiatru w porywach do 90 km na godz., dlatego starty i lądowania na pasie startowym Buitenveldert będą mogły odbywać się dopiero od godzin popołudniowych. Lotnisko Schiphol w Amsterdamie Podano w komunikacie

Odwołano między innymi dwa połączenia do Warszawy liniami lotniczymi KLM, a dokładniej chodzi o KL1363 KLM oraz KL1369 KLM. LO 266 jest na razie opóźniony, a pozostałe loty PLL LOT mają się odbyć.

Władze lotniska ostrzegają jednak, że ze względu na pogarszającą się z godziny na godzinę pogodę, może dojść do kolejnych opóźnień i odwołań lotów. Królewski

Holenderski Instytut Meteorologiczny ostrzegł mieszkańców Holandii, aby uważali, podczas przebywania na zewnątrz. Wiatr może nie tylko łamać gałęzie drzew i zrywać dachówki, ale także porywać przedmioty, które pozostają niezabezpieczona na podwórkach oraz balkonach. Instytut Meteorologiczny oczekuje, że w nocy orkan Pia na terenie Holandii zacznie wygasać.

