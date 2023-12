Na Morskim Oku niebezpieczne warunki. TPN ostrzega przed tragedią

Małgorzata Chuchel

N a turystów, którzy odwiedzają obecnie Morskie Oko, czekają niesamowite zimowe widoki. Pokryte śniegiem szczyty i oblodzone jezioro górskie, to jednak nie tylko powód do podziwiania, ale i do zachowania szczególnej ostrożności podczas spacerów. TPN ostrzega, że nierozwaga może skończyć się tam tragedią.