Tak zmiany w TVP widzi ekipa Tuska. "Czas skończyć ze skrótem TVPiS"

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec spotkał się w czwartek z dziennikarzami podczas krótkiego briefingu prasowego. Głównym tematem rozmów było zamieszanie wokół Telewizji Publicznej.

Fot. Adam Guz/KPRM

– Jeśli chodzi o media publiczne, to Sejm RP przyjął 19 grudnia uchwałę ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Uchwała ta powołuje się na wyrok TSUE z 13 grudnia 2016 r. i wskazuje na konieczność podjęcia działań naprawczych – powiedział Jan Grabiec podczas czwartkowego briefingu.

Burdy na Woronicza wyjaśni policja

W trakcie spotkania polityk odniósł się do środowego odwołania prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza. – Ustępujący prezes zaproponował spotkanie z pracownikami TVP wraz z nowymi władzami. Do spotkania jednak nie doszło, bowiem o godz. 11 do budynku wtargnęła grupa agresywnie zachowujących się osób. Wśród nich byli posłowie PiS – powiedział.

Szef KPRM zaznaczył, że podczas konfrontacji z nowym prezesem Telewizji Publicznej miało dojść do obelg ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości i próby zablokowania jego gabinetu.

– Stoimy na stanowisku, że wszystkie zachowania w budynku TVP powinny zostać wyjaśnione przez policję i prokuraturę, a później być przedmiotem oceny sądu. Nie ulega wątpliwości, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy (…) będzie podstawą do podjęcia dalszych działań.” – zapowiedział Grabiec.

Zawiadomienie na policję w sprawie incydentów w gmachu TVP złożył m.in. nowy prezes stacji Tomasz Sygut.

Koniec z TVPiS

– Rząd zamierza przeprowadzać zmiany w Telewizji Publicznej w sposób transparentny (…). Oczywiście głos pana prezydenta będzie miał w tej sprawie również swoje znaczenie. Liczymy także na wsparcie dziennikarzy i przedstawicieli świata nauki – podkreślił.

– Myślę, że czas już skończyć ze skrótem TVPiS i sprawić, żeby rzeczywiście TVP to było TVP. Żeby to była Telewizja Polska – zapowiedział dodając, że zmiany w telewizji będą przeprowadzone w obliczu pełnych konsultacji społecznych.

Nowe zarządy TVP, Polskiego Radia i PAP

Przypomnijmy, że w środę (20.12) przed południem kierowany przez Bartłomieja Sienkiewicza resort kultury przekazał, że we wtorek odwołano zarządy mediów publicznych: Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Decyzja odbyła się na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych.

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek." – poinformował MKiDN na platformie X.

