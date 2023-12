P racownicy Radia Gdańsk zrzeszeni w związku zawodowym Syndykat Dziennikarzy Polskich napisali list otwarty popierający depisyzację mediów publicznych, za którą zabrała się Koalicja 15 października. Autorzy "nie życzą sobie", by w ich obronie stawali politycy Prawa i Sprawiedliwości, rzekomo kierujący się troską o media publiczne. "Nikt po 1989 roku nie przyczynił się bardziej niż oni do ich zdewastowania i upodlenia" – piszą dziennikarze Radia Gdańsk. Na list otwarty odpowiedział Adam Chmielecki, prezes zarządu i redaktor naczelny rozgłośni. "Przyjmuję to działanie z żalem i zdziwieniem" – odpisał.





Dziennikarze Radia Gdańsk nie życzą sobie obrony przez PiS. "Mobbing i upodlenie"

Anna Dryjańska

