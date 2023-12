Zaskakujące wystąpienie Tuska. Złożył wyborcom PiS wymowne życzenia na święta

Premier Donald Tusk złożył Polakom bożonarodzeniowe życzenia. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu zwrócił się też bezpośrednio do wyborców PiS, deklarując, że szanuje i poglądy i obawy. – Moim podstawowym zadaniem jest, żebyście czuli się w Polsce bezpiecznie i u siebie – powiedział.

Zaskakujące świąteczne życzenia Tuska. Oto czego życzył wyborcom PiS Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

– Za nami gorące miesiące politycznego przełomu. Przeżyliśmy chyba najbardziej emocjonującą kampanię wyborczą w najnowszej historii Polski. Z wieloma z was rozmawiałem bezpośrednio na setkach spotkań w całej Polsce. Dla was - uczestników marszów i spotkań ze mną, zmiana, jaka dokonała się w wyborach to radość i spełnienie nadziei. Pewnie szykujecie się do wigilii w dobrych nastrojach – zaczął swoje życzenia Donald Tusk.

Życzenia Tuska do wyborców PiS

W dalszych słowach premier zwrócił się do tych, "którzy tej zmiany nie chcieli". Oznajmił, że szanuje poglądy i obawy swoich przeciwników. Dodał również, że spróbuje przekonywać ich do swoich racji, ale przede wszystkim będzie "uważnie słuchać tego, co mówią".

– Moim podstawowym zadaniem jest, żeby każdy i każda z was, bez względu na to, czy jesteście zwolennikami rządu, czy jego zdecydowanymi przeciwnikami, żebyście czuli się w Polsce bezpiecznie i u siebie. Prawda, zaufanie i wzajemna życzliwość niech będą znowu obecne w życiu publicznym i waszym osobistym – przekazał premier.

"Nadchodzą wzruszające chwile"

W swoich życzeniach szef rządu położył nacisk na aspekt wspólnoty. Poprosił też Polaków, aby na święta Bożego Narodzenia odpuścili polityczne podziały i ideologiczne spory.

– Nadchodzą wzruszające i ważne chwile dla każdej polskiej rodziny. Kiedy będziemy życzyć sobie wszystkiego, co najlepsze, to uwierzmy, proszę, że to nie tylko życzenia, że naprawdę może być i będzie lepiej. Postaramy się o to wszyscy razem. I to jest druga ważna sprawa: bądźmy wspólnotą. Zacznijmy od świąt. Zostawmy na tych parę pięknych dni politykę i spory. Zobaczymy w nas to, co łączy i pomyślmy, jakie to ważne móc być razem – zapowiedział Tusk.

– Choinka, kolacja wigilijna, opłatek, rozmowy bliskich sobie ludzi, to najlepszy czas, aby poczuć się znowu wspólnotą. Wierzę w przyszłość Polaków jako wielkiego, zjednoczonego narodu. Wierzę w polskie odrodzenie. Życzę wam wesołych, pełnych miłości i ciepła świąt – zakończył premier.

Lawina komentarzy po życzeniach Tuska

Wyważone i zachowawcze życzenia premiera wywołały lawinę komentarzy w sieci. Wśród użytkowników platformy X widać wyraźny podział na zagorzałych entuzjastów i zdeterminowanych przeciwników Tuska, którzy najwyraźniej nie zamierzają obudzić w sobie ducha wspólnoty.

"Panie Premierze, chyba każdy chciałby, aby wreszcie było normalnie, ale za grosz panu nie wierzę. Przejęliście władzę w Polsce i zaczynacie od bezprawia. Mam na myśli przejmowanie mediów publicznych w nieznany dotąd sposób." – skomentował specjalista ds. kampanii wyborczej PiS, Łukasz Kulpa.

"Panie Donaldzie Tusku, niestety przez Pana i Pana mocodawców nie jesteśmy Wspólnotą. Rozbija ją Pan systematycznie od nocnej zmiany w 1992 roku." – dodał inny użytkownik. "Dzięki Panu to będą wyjątkowe Święta, pełne radości i nadziei na spokojne jutro. Obudził Pan w nas wielkiego ducha zmian i pokazał, że połączeni możemy wszystko. Życzę dobrych, spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia!" – napisała z kolei zwolenniczka premiera.