Jeden wpis KO o TVP wywołał burzę. "Ktoś się chyba zagalopował"

PiS przegrało wojnę o TVP. Nie wszyscy jednak patrzą z entuzjazmem na to, jak ekipa Donalda Tuska zaprowadziła porządki na Woronicza. Szczególną burzę wywołał wpis Koalicji Obywatelskiej, która zapowiedziała pierwsze nieupolitycznione "Wiadomości" TVP. "Ktoś się chyba zagalopował", "Ale słabe, żenada" – piszą dziennikarze niezależnych mediów.

Wpis KO o TVP wywołał burzę. "Ktoś się chyba zagalopował". Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Wpis KO o TVP wywołał burzę. "Ktoś się chyba zagalopował"

"Do zobaczenia w TVP1!" – czytamy na oficjalnym profilu Platformy Obywatelskiej na platformie "X". Do wpisu załączono grafikę, na której widzimy napis "19:30". W ten oto sposób w minioną środę ekipa Donalda Tuska zapowiedziała pierwsze "Wiadomości" TVP wolne od partyjnej propagandy.

"Wiadomości" jednak nie ujrzeliśmy. Było za to oświadczenie Marka Czyża, który zapowiedział koniec z praktykami stosowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość.

– Od jutra "Wiadomości" będą państwu prezentować fotografię świata i dnia. Fotografię, a nie obraz, bo to nie jest to samo. Obraz w tych studiach malowano przez osiem lat, wyłącznie starannie dobranymi barwami – zapowiedział.

Wszystko wskazuje na to, że dopiero podczas czwartkowego wydania dziennika informacyjnego będziemy mogli zobaczyć nową redakcję w akcji.

Abstrahując od zmian kadrowych, sam wpis opublikowany na stronie PO wywołał niemałą burzę. Dziennikarze skrytykowali fakt, że pracę publicznych mediów zapowiada partia polityczna.

"Ktoś się chyba zagalopował" – skomentował Patryk Michalski z Wirtualnej Polski. "Ale słabe, żenada" – dodał Wojciech Bojanowski z TVN24. "Kto prowadzi to konto?" – zapytała Katarzyna Kolenda-Zaleska.

"Jak to ma być koniec politycznej TVP, to jakiś mało apolityczny" – dodał redaktor naczelny Gazety.pl, Rafał Madajczak. Z kolei Tomasz Żółciak z "Dziennika Gazety Prawnej" stwierdził krótko: "No nie".

Po lawinie krytyki oraz odstąpieniu od realizacji "Wiadomości" partia zdecydowała się na usunięcie wpisu z mediów społecznościowych.

Rewolucja w TVP, PAP i Polskim Radiu

Równolegle doszło także do rewolucji w Polskim Radiu i w Polskiej Agencji Prasowej. Były prezes Radia Wrocław i były wiceprezes Polskiego Radia, Paweł Majcher zastąpił nominatkę PiS Agnieszkę Kamińską.

"Przyszliśmy tu odbudowywać i wzmacniać. Jesteśmy radiowcami. Znamy realia panujące w firmie i mamy świadomość, że wciąż pracuje tu wielu fachowców. Chcemy skorzystać z Państwa wiedzy i doświadczenia. Wiemy też, co działo się w Radiu w ostatnich latach. Zarówno Wy, ja i my mamy świadomość, że było to efektem politycznych decyzji i stało w dalekiej sprzeczności z zasadami obiektywnego dziennikarstwa" – argumentowano. Władzę w Polskiej Agencji Prasowej będzie sprawował natomiast Marek Błoński. Jest to wieloletni pracownik PAP. Z kolei nowym prezesem Telewizji Polskiej został Tomasz Sygut.