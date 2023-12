Krzysztof Respondek zmarł 22 grudnia. Kilka dni wcześniej miał dostać zawału. Aktorka Joanna Bartel jest wstrząśnięta odejściem artysty. Kilka dni przed jego śmiercią usłyszała dramatyczne słowa o jego stanie.

Bartel o śmierci Respondka

– Nie jestem zaskoczona tym, co się stało, ale człowiek łudził się, że ta historia zakończy się inaczej. Jestem mocno poruszona jego odejściem. [...] grałam za niego zastępstwo i wiedziałam o całej sytuacji. Wszyscy byliśmy w nadziei, że on z tego wyjdzie – powiedziała w rozmowie z Plotkiem aktorka.

Jak występowaliśmy wtedy dla medyków, rozmawiałam z pewnym panem profesorem na jego temat i on mi powiedział tak: " Pani Joanno, tam nie ma nadziei. On nie uciągnie. Wy się łudzicie, ale tam nie ma nadziei" . On miał miażdżycę, a zmarł w skutek zawału. Cyk i nagle pan Bóg zgasił świeczkę. Zanim trafił do szpitala, nikt nie podejrzewał, że zaraz go z nami nie będzie. Joanna Bartel

Bartel kilka dni temu zapytała też Krzysztofa Hanke, przyjaciela zmarłego Respondka, co się z nim stało. Wówczas usłyszała:

– Mówił tak: "W domu. Zagraliśmy jeszcze imprezę, przyjechał do domu i się przewrócił". Parę dni wcześniej, jak gdzieś rozkładali sprzęt, to powiedział chłopakom z ekipy, że im nie pomoże, bo się słabiej czuje i sobie usiadł, by odpocząć. Hanke mi też powiedział, że Krzysiu Respondek był jakiś taki szary na twarzy w ostatnich dniach. Ale tak, to nie pokazywał po sobie żadnych objawów i się nad sobą nie użalał. Pracował i uśmiechał się jak zawsze.

Ta informacja spadła jak grom. Zmarł lubiany aktor i kabareciarz

Krzysztof Respondek spełniał się jako aktor, kabareciarz i wokalista. Niezwykle utalentowany i wszechstronny zyskał masową popularność po tym, jak wygrał 3. edycję programu "Jak oni śpiewają". Widzowie mogą go też dobrze znać z serialu "Barwy Szczęścia".

O jego nagłym odejściu jako pierwszy poinformował Hanke na Facebooku. "Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać" – napisał.

Co było przyczyną śmierci Respondka? Hanke w rozmowie z portalem Ślązag przekazał, że 54-latek doznał zawału serca. – Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala, do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12:52 – opisał.