Marianna Schreiber "uczy męża trzymać gardę". W razie "freak fightów w PAP"

Marianna Schreiber nawiązała do ostatnich przepychanek posłów PiS z ochroną w siedzibie PAP. W "akcji" uczestniczył jej mąż Łukasz Schreiber. W nowej publikacji przyszła zawodniczka freak fightów napisała, że uczy już ukochanego trzymać gardę.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie godzą się z decyzją ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza i próbują od kilku dni uniemożliwić, bądź opóźnić depisyzację mediów publicznych. Po zajściach w siedzibie TVP przyszła kolej na PAP, gdzie w sobotę (23 grudnia) doszło do przepychanek między posłami a pracownikami zewnętrznej firmy ochroniarskiej.

W holu gmachu przeciwnicy rządu Donalda Tuska zagrodzili ochroniarzom drogę do wind i schodów, które prowadziły na wyższe piętra siedziby spółki. Nagranie z zajścia opublikował na portalu X Łukasz Schreiber.

Polityk okrzyknął awanturę "interwencją poselską". Podobnie jak w przypadku Telewizji Polskiej, zapowiedziano dyżury w siedzibie agencji.

Schreiber: Pokazałam mężowi jak trzymać gardę

Tymczasem Marianna Schreiber wsparła męża w nowym poście w mediach społecznościowych.

"Pokazałam mężowi jak trzymać gardę (tak na w razie co). A tak poważnie to te święta będą… dość emocjonujące i bardzo intensywne. Z jednej strony freak fighty w klatce, z drugiej freak fighty w PAPie. Aż się boję o swoją córkę, co ona może wymyślić" – napisała na portalu X.

Przypomnijmy, że w połowie grudnia do mediów wypłynęła informacja, iż Schreiber idzie do freak fightów. Federacja Clout MMA ogłosiła "jeden z najgłośniejszych debiutów tego roku". W oktagonie naprzeciwko siebie staną: Marianna Schreiber i dziennikarka Monika Laskowska. Starcie ma odbyć się na gali Clout MMA 3 w piątek 29 grudnia.

Uczestnictwo żony byłego ministra Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera jest zaskakujące, bo jeszcze niedawno pisała do prezydenta Płocka, aby odwołał galę, na której miała zawalczyć mama Daniela Magicala i jego była dziewczyna Nikita.

– Każdy z nas jest trochę hipokrytą. Nie ma ludzi, którzy nie zmieniają zdania – tłumaczyła później.