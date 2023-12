Trzęsienie ziemi w PAP. Jest nowy prezes, ale stary... zamknął się w gabinecie

Agnieszka Miastowska

C hociaż to Telewizja Polska ściąga najwięcej uwagi ze względu na incydenty na Woronicza, to przetasowania trwają też w Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej. Ta ostatnia ma już nowego prezesa – Marka Błońskiego. Problem w tym, że poprzedni prezes Wojciech Surmacz tej decyzji nie uznaje. W ramach manifestu zamknął się w gabinecie z posłami PiS.