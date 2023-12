IMGW wydało alerty dla całego kraju! Na zewnątrz lepiej uważać

Pierwszy dzień tegorocznych świąt Bożego Narodzenia upłynie w Polsce pod znakiem potężnej wichury. IMGW wydało w tej sprawie ostrzeżenia dla całego kraju.

W poniedziałek w całym kraju będzie szalał wiatr. Fot. wxcharts.com

Aurę nad Polską w tegoroczne święta Bożego Narodzenia kreuje niż Abdul, który dosłownie przegonił zimę z kraju. Za jego sprawą noc wigilijna była w części naszego kraju wyjątkowo ciepła: w Legnicy termometry pokazały aż 10,4 st. Celsjusza!

Pogoda na poniedziałek

Również w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia pogoda będzie przywodzić na myśl raczej wiosnę niż środek zimy. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże i całkowite, tylko na południowym wschodzie przejściowo prognozowane są większe przejaśnienia.

Choć jeszcze kilka dni temu zdarzały się opady śniegu, w poniedziałek należy nastawić się na przelotne opady deszczu, jedynie w górach będzie to deszcz ze śniegiem. Na wschodzie kraju wystąpić mogą nawet burze.

Na północnym wschodzie Polski temperatura sięgnie 6 st. C, w centrum kraju będzie to ok. 10 st. C., zaś na południowym zachodzie – nawet 12 st. C. W dolinach karpackich temperatury sięgną ok. 2 st. C.

IMGW wydało szereg alertów

Największe zagrożenie pierwszego dnia świąt stanowić będzie silny wiatr, przed którym IMGW wydało ostrzeżenia dla całego kraju. W pierwszej części dnia w porywach ma on sięgnąć do 80 km/h, po południu przejściowo osłabnie. Nad morzem wiatr będzie dość silny i silny od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru mogą sięgnąć 150 km/h, w Sudetach do 120 km/h, po południu słabnące.

W całym kraju obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia, ostrzegające przed silnym wiatrem; w pasie od Helu do Pomorza Zachodniego obowiązują alerty drugiego stopnia. IMGW ostrzega również przed wzrostem temperatury powietrza, który powoduje odwilż i topnienie śniegu. W tej sprawie alert najwyższego, trzeciego stopnia wydany na południu województw dolnośląskiego i śląskiego.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie duże. Synoptycy IMGW przewidują opady deszczu – na północy i zachodzie ich natężenie będzie miejscami umiarkowane.

Temperatura minimalna wyniesie od 1 st. C na północnym wschodzie kraju, przez ok. 5 st. C w centrum, do 8 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na zachodzie ponownie w porywach do około 70 km/h, nad morzem do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach i Sudetach porywy wiatru sięgną nawet 130 km/h.