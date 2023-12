Pogodowe szaleństwo w Wigilię. Do Polski nadciąga Abdul

W Wigilię pogoda może porządnie nas zaskoczyć. Chodzi o ciepły front atmosferyczny związany z niżem Abdul, który spowoduje dynamiczne zmiany warunków. Nie zabraknie silnego wiatru, opadów śniegu i deszczu, a temperatura może sięgnąć nawet 11 st. C. IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia.

Dynamiczne zmiany pogody w Wigilię. Do Polski nadciąga Abdul Fot. STEFAN MASZEWSKI/REPORTER, WXCharts

24 grudnia większość z nas liczy na piękną pogodę i bajkową zimową aurę. Okazuje się, że – choć zgodnie z przewidywaniami – święta w niektórych rejonach będą białe, to warunki atmosferyczne będą się dynamicznie zmieniać. Wszystko to za sprawą niżu Abdul, który dosłownie wygoni zimę z Polski.

Jaka pogoda w Wigilię?

W wielu częściach kraju może pojawić się silny wiatr, w związku z którym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim,

pomorskim,

wielkopolskim,

kujawsko-pomorskim,

lubuskim,

dolnośląskim,

mazowieckim (w powiatach zachodnich),

łódzkim (w powiatach zachodnich),

opolskim (częściowo)

warmińsko-mazurskim (częściowo)

Jak podaje Onet, w tych regionach wiejący z zachodu wiatr ma osiągnąć średnią prędkość 40 km na godz. w porywach do około 70 km na godz.

Silny wiatr i śliska nawierzchnia

To jednak nie wszystko, bo mieszkańcom niektórych okolic może jeszcze doskwierać śliska nawierzchnia – szczególnie niebezpieczna dla pieszych i podczas jazdy samochodem po zmroku. W związku z tym wydano kolejne ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa: podlaskiego i części powiatów w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim.

Niż Abdul ma przynieść do Polski wyższe temperatury, co oznacza roztopy. Z tego powodu IMG wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw:

śląskiego (dla powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Biała, żywieckiego),

małopolskiego (dla powiatów: suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego i Nowego Sącza).

Pogodowe szaleństwo i wysokie temperatury

W Wigilię z zachodu na wschód Polski przejdzie ciepły front atmosferyczny związany ze wspomnianym niżem, którego centrum znajdzie się wieczorem nad południową Skandynawią. W efekcie możemy oczekiwać sporego zachmurzenia i opadów śniegu, które od zachodu szybko zmienią się w deszcz ze śniegiem i deszcz.

Sytuacja będzie dynamiczna, a towarzyszyć jej będą rosnące wartości na termometrach. Wieczorem w wielu częściach kraju wyniesie ona aż 7-10 st. C, jedynie na północnym wschodzie osiągnie nie więcej niż 1-2 st. C. Nie opuści nas też porywisty wiatr południowo zachodni i zachodni, osiągający prędkość do 50-70 km na godz., a nad morzem nawet do 80 km na godz.

Ciepło i deszczowo. Pogoda na pasterkę

W wigilijną noc, w którą część osób uda się na pasterkę, prognozuje się spore zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Co więcej, ma być bardzo ciepło, bo słupki rtęci na termometrach wskażą aż 5-6 st. C na północy i w kotlinach górskich, do nawet 9-11 st. C na pozostałym obszarze. Cały czas pozostanie z nami silny zachodni wiatr, osiągający w porywach nawet 60-80 kilometrów na godzinę.