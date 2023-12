"W święta warto obejrzeć jakiś dobry film. Wszystkim miłośnikom horrorów polecam TV Republika" – przekonuje w swoim wpisie w mediach społecznościowych Krzysztof Skiba, znany muzyk i celebryta, który przy okazji świąt Bożego Narodzenia podzielił się swoimi przemyśleniami o stacji i Michale Rachoniu. "Telewizyjna sieczka" – czytamy.

Znany muzyk Krzysztof Skiba postanowił uderzyć swoim nowym wpisem w mediach społecznościowych w TV Republikę i Michała Rachonia. Fot. Pawel Wodzynski/East News / WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Dla wielu osób Krzysztof Skiba to przede wszystkim frontman polskiego zespołu Big Cyc, którego największa rozpoznawalność przypada na drugą połowę lat 90., jak i początek lat 00.

Muzyk niejednokrotnie zabierał też głos w tematach społecznych i politycznych, nie szczędząc przy tym krytyki rządów Prawa i Sprawiedliwości, a ostatnio też propisowskim dziennikarzom.

Jak pisaliśmy o tym wcześniej, Krzysztof Skiba w swoim niedawnym poście na Instagramie odniósł się do wydarzeń z udziałem Magdaleny Ogórek.

Przypomnijmy, że dotychczasowa prezenterka Telewizji Polskiej nie mogła wtedy wejść przez bramki do gmachu TVP na ulicy Woronicza w Warszawie. Na tzw. "bramce" przekonywała napotkanego ochroniarza, że musi wejść do środka, by odebrać swoje prywatne rzeczy. Wszystko z powodu niedawnych zmian we władzach mediów publicznych. Nominaci PiS poszli w odstawkę.

"Ogórek przyszła do TVP po swoją pomadkę. Reżim Tuska nie wpuścił jej do gmachu. Zróbmy zbiórkę na pomadkę dla pani Ogórek" – skomentował sytuację Skiba.

W swoim nowym wpisie w mediach społecznościowych muzyk postanowił uderzyć... w całe TV Republika i jej dziennikarzy.

Skiba przekonuje, że Polacy lubią być straszeni – dlatego ostrzegano ich wcześniej m.in. przed Covidem, napaścią ze strony Niemiec, ideologią LGBT, czy samym Tuskiem. Dlatego poleca oglądać... prawicową stację TV Republika, która jest lepsza, niż "kultowe filmy strachu jak 'Noc żywych trupów' czy 'Teksańska masakra piłą mechaniczną'".

"Miłośnikom horrorów i wszelkich odmian filmów grozy, polecam programy informacyjne TV Republika. Zapewniam, że po obejrzeniu piętnastu minut ciężko wam będzie zasnąć" – ironizuje artysta.

Wszyscy widzowie, którzy lubią ostrą jazdę, telewizyjną sieczkę à la Rachoń , po której puchnie mózg i stopy robią się jak u wilkołaka, powinni w święta zerknąć na TV Republika. Chwila relaksu, szczypta fantasy i horroru w jednym. To jest ciekawsza rozrywka niż walki celebrytów w ramach FameMMA, gdzie pięćdziesięcioletnia alkoholiczka i recydywistka, naparza się na pięści z nastoletnią narzeczoną swojego spatusiałego synalka idioty. Pamiętajcie! Hasłem stacji jest motto znanego killera Wiesia Toporka: "Lepiej się bać niż myśleć". Miłego oglądania Krzysztof Skiba Muzyk, celebryta i komentator społeczny i polityczny.

W chwili powstawania tego tekstu na wspomniany wpis zareagowano ponad pół tysiąca razy – zostawiając głównie lajki i serduszka. W komentarzach przeważają słowa aprobaty dla wpisu, ale nie brakuje też wysyłania sobie życzeń... wesołych świąt.

Czytaj także: https://natemat.pl/532751,zal-mi-starszych-osob-ktore-przez-ostatnie-lata-uzaleznily-sie-od-tvp