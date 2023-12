Ogórek chciała wejść do siedziby TVP Info. Doszło do ostrego spięcia z ochroną

Magdalena Ogórek doświadczyła trudności w trakcie próby wejścia do głównej siedziby Telewizji Polskiej. Prezenterka nalegała na zwrot osobistych przedmiotów, które pozostawiła w pomieszczeniu charakteryzacji. Jej interakcja z pracownikiem ochrony została uchwycona przez kamery.

Ogórek usiłowała wejść do siedziby TVP Info. Doszło do ostrej wymiany zdań z ochroną Fot. YouTube.com / @Telewizja Republika

Magdalena Ogórek próbowała wejść do gmachu TVP Info. "Moje prywatne rzeczy"

W środę (20 grudnia) personel TVP Info zetknął się z nieoczekiwanymi trudnościami. Oprócz przerwania emisji programów informacyjnych, wielu z nich napotkało problemy z działaniem kart dostępowych do budynku. Magdalena Ogórek, przybywając do gmachu, wdała się w spór z ochroniarzem.

Pracownik ochrony próbował przekazać prezenterce, że aktualnie nie ma możliwości odzyskać swoich przedmiotów.

– Ja jestem pracownikiem telewizji. Mam moje prywatne rzeczy w pracy. Czy może ktoś mi je wynieść? Poproszę. Zarówno w charakteryzacji, jak i u fryzjera. To są moje prywatne rzeczy – powiedziała prezenterka.

– Ale to są moje prywatne rzeczy. Chciałabym je odzyskać po prostu – kontynuowała zdenerwowana Ogórek.

Zapytała, czy przełożony lub jego zastępca mogą wystawić jej przepustkę, lecz nie otrzymała klarownej odpowiedzi. – Czy pani chce teraz wejść do środka? – zapytał mężczyzna.

– No, chciałabym je odzyskać – odparła stanowczo. Ostatecznie, dzięki interwencji Samuela Pereiry i Michała Adamczyka, Magdalenie Ogórek udało się przekroczyć bramki.

Telewizja Republika zamieściła na YouTube nagranie, na którym widać prezenterkę oraz jej próbę wejścia do siedziby TVP.

Ogórek pokusiła się o gorzki komentarz na wizji TVP Info. Stwierdziła, że "PO strzelała do górników"

Przypomnijmy, że pod koniec listopada Magdalena Ogórek zaskoczyła wszystkich swoją wypowiedzią w "Planie Dnia" na antenie TVP Info. W nietypowy sposób zasugerowała, co może czekać dziennikarzy Telewizji Polskiej.

– Witam najpiękniej, jak umiem, o poranku wspaniałych widzów polskiej telewizji – powiedziała pracownica Telewizji Polskiej. Dalej jednak nie było już tak pięknie, jak mogłoby się zapowiadać.

– Szanowni państwo, pamiętają państwo 2015 rok? Wówczas Platforma Obywatelska zdecydowała się strzelać do górników. Jeden z tych górników czeka już na państwa w studio – oznajmiła po chwili.

W studio pojawił się Tomasz Ognisty, zastępca przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualność "Solidarność", który – jak czytamy na stronach PKW – w ostatnich wyborach parlamentarnych startował z listy Prawa i Sprawiedliwości w Opolu.

W trakcie rozmowy, prowadząca i jej gość sugerowali na antenie TVP Info w jaki sposób "kolorowa opozycja" zamierza zlikwidować Telewizję Publiczną. – Panie przewodniczący, 2015 rok, pan wtedy jako górnik w Jastrzębiu-Zdroju. Platforma Obywatelska decyduje się strzelać do górników. Pamięta pan dobrze ten czas? – zapytała Ogórek.

– Doskonale pamiętam. Styczeń, luty, minusowa temperatura, opady śniegu i miłość rządu Donalda Tuska i Platformy do górników została pokazana w prosty sposób – mówimy tutaj o strzelaniu do górników. I dzisiaj zaczynam się obawiać, że to samo spotka telewizję publiczną – podsumował Ognisty.