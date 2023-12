Kanye West w końcu to zrobił! Przeprosił Żydów za słowa o Hitlerze

Swego czasu Kanye West wywołał kontrowersję antysemickimi wypowiedziami, w których m.in. wychwalał Adolfa Hitlera. Po długim czasie amerykański raper przeprosił Żydów za swoje zachowanie. W mediach społecznościowych pojawiły się oficjalne przeprosiny z jego strony. Co ciekawe, zamieścił je w języku hebrajskim.

Kanye West przeprosił społeczność Żydów za antysemickie wypowiedzi. Fot. SplashNews.com / East News

Kanye West, który w 2021 roku zmienił swoje imię na Ye, ma za sobą długą historię antysemickich wypowiedzi. Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku znany raper był gościem w podcaście Aleksa Jonesa, jednego z najpopularniejszych prawicowych miłośników teorii spiskowych. W trakcie wywiadu muzyk kilkakrotnie chwalił przywódcę III Rzeszy.

– Są rzeczy, które w Hitlerze uwielbiam. Wiele rzeczy. (...) Każdy człowiek ma coś do zaoferowania, zwłaszcza Adolf Hitler – przyznał, deklarując, że lubi "austriackiego akwarelistę". – Ten facet... wymyślił autostrady, wymyślił mikrofon, którego używałem jako muzyk. Nie można powiedzieć na głos, że ta osoba kiedykolwiek zrobiła coś dobrego – skwitował.

Co więcej, West zanegował Holokaust - zasugerował, że do Zagłady Żydów nigdy nie doszło. Napomknął również o "istnieniu żydowskiego spisku" i rzucił w kierunku premiera Izraela, Benjamina Netanjahu, oskarżenia, jakoby polityk chciał porwać mu rodzinę.

Wcześniej Ye napisał zamieścił na Twitterze również następujący post: ""Jestem dziś nieco śpiący, ale kiedy się obudzę, zamierzam rozpocząć Death Con 3 (nawiązanie do alarmu mobilizacyjnego sił zbrojnych USA – red.) na ludności żydowskiej. Śmieszne jest to, że nie mogę być antysemitą, bo czarnoskóre osoby również są Żydami". Za ten wpis został zbanowany na portalu społecznościowym.

Kanye West przeprasza za antysemityzm

Rok po krzywdzących wypowiedziach Kanye West przeprosił Żydów za swoje wypowiedzi. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli 26 grudnia 2023 roku, raper zamieścił na Instagramie specjalne oświadczenie w języku hebrajskim.

"Szczerze przepraszam za zamieszanie, jakie spowodowały moje słowa i czyny. Nie miałem zamiaru nikogo zranić, ani poniżyć. Bardzo żałuję, że mogłem spowodować tyle bólu. Zamierzam wziąć się za siebie i wyciągnąć wnioski z tego doświadczenia, aby nauczyć się większej wrażliwości i zachować się inaczej w przyszłości. Wasze przebaczenie jest dla mnie niesamowicie ważne" – napisał, podkreślając, że od tej pory będzie promował jedność.

"Wybaczamy"; "Moja siostra przebacza"; "Nie zapomnimy i nigdy nie wybaczymy"; "Kim nigdy nie otrzymała od ciebie przeprosin" – skomentowali fani twórczości Westa.

Kanye West i choroba afektywna dwubiegunowa

Nadmieńmy, że w 2020 roku była żona Westa, Kim Kardashian, opublikowała na InstaStories oświadczenie, w którym opowiedziała o zdrowiu psychicznym swojego ówczesnego partnera. "Jak wielu z was wie, Kanye ma chorobę afektywną dwubiegunową. Każdy, kto na to cierpi lub ma w życiu kogoś bliskiego, kto na to choruje, wie, jak niezwykle trudne i bolesne jest zrozumienie takiej osoby. Nigdy nie mówiłam publicznie o tym, jak wpłynęło to na naszą rodzinę, ponieważ chronię nasze dzieci i prawo Kanye do prywatności" – dodała celebrytka.

