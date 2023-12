Nie żyje aktor znany z oscarowego filmu "Parasite". Miał zaledwie 48 lat

Lee Sun-kyun, znany południowokoreański aktor, którego talent można było podziwiać w uhonorowanym Oscarem filmie "Parasite" oraz w serialu Apple TV+ "Dr. Brain", zmarł w wieku 48 lat. Agencja prasowa Yonhap donosi, że został znaleziony martwy w samochodzie w parku w Seulu w środę rano czasu lokalnego.

Lee Sun-kyun nie żyje. Aktor znany z filmu "Parasite" znaleziony martwy Fot. ANGELA WEISS/AFP/East News

Południowokoreańska agencja prasowa Yonhap poinformowała, że żona Lee powiadomiła policję, że aktor wyszedł z domu i że znalazła coś, co wyglądało na list pożegnalny.

Lokalne media donoszą, że Lee Sun-kyun był objęty śledztwem w związku z zarzutami, że zażywał nielegalne narkotyki.

Ostatnie tygodnie przyniosły zaostrzenie działań rządu Korei Południowej przeciwko ciężkim narkotykom, co skutkowało licznymi oskarżeniami wobec publicznych postaci, w tym aktorów, piosenkarzy, celebrytów oraz dziedziców najzamożniejszych rodów w kraju.

Wśród tych, którzy znaleźli się w kręgu zainteresowania śledczych, był także K-popowy artysta G-Dragon, który jednak w ostatnim tygodniu został uniewinniony od stawianych mu zarzutów.

Agencja Yonhap przekazała, że Lee był trzykrotnie przesłuchiwany przez policję, w tym przez 19 godzin w weekend, w związku z używaniem przez niego marihuany i środków psychoaktywnych.

Lee wielokrotnie odwiedzał dzielnicę Gangnam w Seulu od początku tego roku, w tym w ostatnią sobotę, gdzie rzekomo zażywał narkotyki. Aktor powiedział, że został nakłoniony do zażycia narkotyków przez hostessę baru, która następnie próbowała go szantażować.

Przepisy antynarkotykowe w Korei Południowej są bardzo surowe, a przestępstwa są zazwyczaj karane co najmniej sześcioma miesiącami więzienia lub do 14 lat dla recydywistów i dilerów.

Lee jest najbardziej znany zachodniej publiczności z roli Park Dong-ika, patriarchy bogatej rodziny, która jest właścicielem domu, w którym rozgrywa się akcja czarnej komedii Bonga z 2019 roku, thrillera "Parasite". Lee otrzymał nagrodę Screen Actors Guild Award wraz z resztą obsady.

Przypomnijmy, że w 2020 roku "Parasite" był pierwszym nieanglojęzycznym filmem w historii Oscarów, który wygrał główną nagrodę. Wrócił z Los Angeles aż z czterema statuetkami, w tym dla Najlepszego Filmu, Reżysera, jak również Najlepszego Filmu Nieanglojęzycznego i Scenariusza Oryginalnego.

Urodzony w Seulu w 1975 roku, Lee studiował dramat na Koreańskim Narodowym Uniwersytecie Sztuki. W telewizji zadebiutował w dramacie medycznym "White Tower" (2007) i został pozytywnie przyjęty w młodzieżowym dramacie "Coffee Prince" (2007).

W telewizji Lee był znany ze współpracy ze scenarzystą Seo Sook-hyangiem, a para pracowała razem nad Drama City, popularną komedią romantyczną "Pasta" (2010), w której aktor zagrał aroganckiego szefa kuchni we włoskiej restauracji oraz dramatem "Miss Korea".

W 2012 roku zagrał w dwóch największych koreańskich filmach tego roku, w tym główną rolę w thrillerze psychologicznym Helpless Byun Young-joo i nieśmiałego męża w komedii romantycznej "All About My Wife".

Lee pracował zarówno w dużych filmach, jak i popularnych serialach telewizyjnych, a także grał w produkcjach teatralnych. Wystąpił w trzech niezależnych filmach dla koreańskiego filmowca Hong Sang-soo, w tym "Night and Day" (2008), "Oki's Movie" (2010) i "Nobody's Daughter Haewon" (2013).

Jego inne znaczące osiągnięcia filmowe obejmują główną rolę w "A Hard Day" (2014), thrillerze akcji Kim Seong-huna, który był wyświetlany w sekcji "Directors' Fortnight" na festiwalu filmowym w Cannes, oraz w "Paju" (2009).

W 2021 roku Lee zagrał główną rolę w "Dr. Brain", pierwszym koreańskojęzycznym oryginalnym serialu Apple TV+. W sześcioodcinkowym thrillerze sci-fi zagrał Koh Se-won, zimnego, wyrachowanego neurologa, który próbuje zebrać wskazówki poprzez eksperymenty na mózgu, aby rozwiązać rodzinną tajemnicę.

Aktor zostawił żonę, aktorkę Jeon Hye-jin, osierocił też dwóch synów.