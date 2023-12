Kamiński i Wąsik trafią do więzienia? "Zakłady karne są już przygotowane"

Anna Dryjańska

C zy po prawomocnym wyroku skazującym Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafią do więzienia? O tym, co dalej z byłymi posłami PiS, którzy dostali karę pozbawienia wolności za nadużycie władzy i niedopełnienie obowiązków w tzw. aferze gruntowej, mówił dziś w TVN24 nowy wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek (Lewica).