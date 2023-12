Hołownia nie ugiął się pod wetem Dudy. Wydał oświadczenie

Anna Dryjańska

M arszałek Sejmu Szymon Hołownia nie zmieni harmonogramu prac Sejmu, by dostosować je do weta prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy okołobudżetowej. Najbliższe posiedzenie izby niższej parlamentu odbędzie się zgodnie z planem 10-11 stycznia 2024 r.