Pogrzeb Krzysztofa Respondka. Rodzina ma specjalną prośbę do żałobników

Krzysztof Respondek zmarł nagle 22 grudnia. Był znanym i lubianym aktorem. W mediach społecznościowych jego przyjaciel Krzysztof Hanke przekazał szczegóły dotyczące pogrzebu. Rodzina zmarłego artysty ma prośbę do żałobników.

Krzysztof Respondek nie żyje. Fot. Kamil Piklikiewicz/East News

Szczegóły pogrzebu Krzysztofa Respondka

Na profilu Hanke na Facebooku pojawiło się zdjęcie nekrologu.

Dowiadujemy się z niego, że nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 30 grudnia 2023 r. o godzinie 10:30 w kościele św. apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Po mszy świętej żałobnicy przejdą na cmentarz komunalny w Tarnowskich Górach. Bliscy Respondka zwrócili się też z prośbą do wszystkich tych, którzy chcą wziąć udział w pożegnaniu.

"Rodzina Krzysztofa Respondka uprzejmie prosi o nieskładanie osobistych kondolencji podczas nabożeństwa i pochówku oraz aby zamiast kwiatów przeznaczyć datek na Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych 'Szansa na przyszłość', dla którego Krzysztofowi nie udało się już zagrać koncertu" – czytamy. Na koniec podano numer konta Stowarzyszenia.

Ta informacja spadła jak grom. Zmarł lubiany aktor i kabareciarz

Przypomnijmy: Krzysztof Respondek spełniał się jako aktor, kabareciarz i wokalista. Niezwykle utalentowany i wszechstronny zyskał masową popularność po tym, jak wygrał 3. edycję programu "Jak oni śpiewają". Widzowie mogą go też dobrze znać z serialu "Barwy Szczęścia".

O jego nagłym odejściu jako pierwszy poinformował Hanke. "Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać" – napisał.

Co było przyczyną śmierci Respondka? Hanke w rozmowie z portalem Ślązag przekazał, że 54-latek doznał zawału serca. – Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala, do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12:52 – opisał.

– W karetce nastąpił kryzys i zaczęła się reanimacja, która trwała prawie godzinę. Potem Krzyś trafił od razu na stół operacyjny. To była bardzo skomplikowana operacja w klinice Religi w Zabrzu. Krzysztofowi wszczepiono bajpasy, operację przeżył, niestety, potem okazało się, że mózg nie pracuje – opowiadała z kolei Beata Harasimowicz dla "Faktu".