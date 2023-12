Michał Rachoń znany przede wszystkim ze swoich występów na antenie TVP Info dołączył do zespołu Telewizji Republika. W stacji objął stanowisko dyrektora programowego, gdzie poprowadzi dwa autorskie programy.

Michał Rachoń już ma nową pracę. Dostał kluczową posadę w TV Republika Fot. Pawel Wodzynski/East News

Informację o przenosinach potwierdził portalowi Wirtualnemedia.pl prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Jak czytamy, Michał Rachoń został w czwartek powołany na dyrektora programowego.

"Będzie zajmował się kontentem: pomysłami na programy, doborem gości" – powiedział w rozmowie z "WM" prezes Telewizji Republika.

Rachoń poprowadzi dwa programy

W Telewizji Republika Michał Rachoń poprowadzi "Jedziemy", czyli show znane z TVP Info, oraz "Rock Rachoń", program dostępny wcześniej na antenie TVP World. Warto dodać, że pierwszy z wymienionych formatów można już oglądać w TV Republika.

– To chyba dobry moment, w którym możemy ogłosić, że po likwidacji TVP World również w naszym paśmie będą emitowane programy, które państwo znają, w tym nowa wersja programu "Rock Rachon" – "We're rolling". Więc jeśli mają państwo swoich przyjaciół, znajomych za granicą, którzy chcą wiedzieć, co się dzieje w Polsce, to na antenie Telewizji Republika można – stwierdził w czwartkowym "Jedziemy".

Stara ekipa w TV Republika

Kiedy w środę, 20 grudnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o odwołaniu zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i PAP, przerwano nadawanie TVP. Pierwszy program informacyjny w nowej formule wyemitowano następnego dnia i poprowadził go Marek Czyż.

Stara ekipa "Wiadomości" pojawiła się natomiast w wieczornym "wydaniu specjalnym" prywatnej telewizji Tomasza Sakiewicza. TV Republika pokazała wieczorny program w całości poświęcony "Wiadomościom", który następnie okrzyknęła wielkim sukcesem "wolnych mediów".

Telewizja do tej pory nie cieszyła się imponującą oglądalnością, co diametralnie się zmieniło po burzy wokół TVP. Stacja podaje, że w środę (20.12) jej kanał w serwisie YouTube zanotował ponad 4,7 mln wyświetleń, a dzień później niemal 340 tys. widzów oglądało tam przeniesiony z TVP Info program Michała Rachonia "Jedziemy. Michał Rachoń".

W ubiegły piątek prezes Republiki ogłosił zbiórkę na konto kanału w celu sfinansowania nowych etatów w stacji.

– Cały czas jest akcja wspierania TV Republika, bardzo dziękujemy za wpłaty tych darowizn. Można też wpłacać na Fundację Niezależne Media. Tam wpłacamy na tych dziennikarzy, którzy są wyrzucani z pracy i których chcemy przejąć do TV Republika – mówił Sakiewicz.

