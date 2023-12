W ostatnim czasie o Monice Jaruzelskiej zrobiło się głośno. To za sprawą jej wywiadu z Grzegorzem Braunem i zawiadomieniem na prokuraturę. Tym razem Wirtualne Media dowiedziały się, że działaczka ma zostać pozbawiona swojego innego programu, który był emitowany na kanale youtubowym "Super Expressu". Jaki ma być tego powód?

Program Moniki Jaruzelskiej w "Super Expressie" ma zostać zawieszony. Fot. TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News

To koniec programu Jaruzelskiej w "Super Expressie"?

Monika Jaruzelska od ponad roku prowadziła na kanale "Super Express 2" program "Gwiazdozbiór Jaruzelskiej". Był to cykl rozmów z gwiazdami polskiego kina, estrady oraz celebrytami.

Tymczasem portal wirtualnemedia.pl doniósł, że m.in. format córki gen. Wojciecha Jaruzelskiego ma zostać zawieszony. To w związeku z "niezadowalającymi wynikami całego kanału 'Super Expressu 2'".

– Ten program na tym kanale po prostu nie działał – usłyszeli dziennikarze w redakcji tabloidu.

A jak skomentowała to sama zainteresowana? – W ostatni piątek uczestniczyłam w rozmowie na temat tego programu, jak go wzmocnić. Chodziło m.in. o udział widzów czy zmianę scenografii. Sama zgłaszałam, że niektóre odcinki oglądają się za słabo w porównaniu do materiałów, jakie pojawiają się na moim własnym kanale. Potencjał na pewno jest większy. Na dziś wiem, że program został zawieszony i nie mam oficjalnych informacji, jakie będą dalsze plany – powiedziała Jaruzelska.

Zawiadomienie na prokuraturę ws. wywiadu Jaruzelskiej

Działaczka ma jeszcze jeden program na innym – swoim autorskim kanale na YouTube. Tam 23 grudnia ukazał się wywiad Jaruzelskiej z Grzegorzem Braunem, o którym mówi się głośno po "skandalicznym popisie" z gaśnicą w Sejmie. Kontrowersyjny polityk Konfederacji zgasił nią świece chanukowe ustawione na sejmowym korytarzu z okazji święta Chanuki.

Podczas rozmowy nie obyło się bez pytań o tę sprawę. Braun wówczas przyznał, że w jego mniemaniu "nie godzi się brać udziału w rytuałach obcych kultur".

– Pytanie, jakie z tego wnioski zostaną wyciągnięte przez szeroką, patriotyczną publiczność, kiedy staje się tak oczywiste, że to jest zjednoczony front chanukowy kontra my, normalni Polacy, którzy – uwaga – chcą, żeby realizowany był bardzo prosty program: "żeby Polska była polska" – mówił. Kilka dni później Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zajmie się kwestią wywiadu Brauna u Jaruzelskiej.

Niezależna pozarządowa organizacja oznajmiła, że złożyła zawiadomienie do prokuratury "o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Grzegorza Brauna, który znieważał Żydów, oraz przez blogerkę Monikę Jaruzelską, która te treści rozpowszechniała".

"Jaruzelska nie ukrywa swojej fascynacji takimi osobami, jak pochwalający pedofilię Janusz Korwin-Mikke, czy antysemita Grzegorz Braun - blogerka fraternizuje się z nimi i robi zdjęcia, przy pomocy których ich uwiarygadnia i promuje" – czytamy w komunikacie OMZRiK.

Na te doniesienia zareagowała już Jaruzelska. "Polak świętuje, kapuś kapuje" – napisała w mediach społecznościowych.